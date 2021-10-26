На заході Саудівської Аравії планують розпочати будівництво унікального проєкту кількох курортів: на воді, в пустелі і в горах. Американська архітектурна студія Oppenheim створила проєкт Desert Rock, який запропонує цілий ряд розкішних номерів, вбудованих прямо в скельні масиви.

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Це буде абсолютно унікальний досвід життя в горах та печерах із неймовірною розкішшю.

Неймовірне місце / Фото designmag

Архітектори зі студії Oppenheim спроєктували внутрішні відкриті простори, щоб вони поєднувалися з ландшафтом і виглядали заглибленими в скелясті масиви. Це окремі вілли та зони загального користування в щілинах, щоб якомога менше порушувати характер ландшафту.

Захопливий проєкт / Фото designmag

Курорт матиме арабський стиль із всіма притаманними йому деталями розкоші та шику. Окрім будиночків для проживання тут також планують звести кілька об'єктів, які будуть розповідати історію країни та археологічні деталі місцевості.

Відпочивати тут буде просто казково / Фото designmag

Загальна площа проєкту просто вражає – вона становить 31 тисячу квадратних метрів. Всього тут буде розміщено 48 вілл і 12 готельних номерів. Перший етап будівництва має завершитися у 2023 році.

Більше фото дивовижного проєкту: