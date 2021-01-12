Розповідаємо, які кімнатні рослини зараз в моді та чим вдасться здивувати своїх рідних. Ці вазони мають велике листя, що стане цікавим акцентом у вашому інтер'єрі.

Про те, які кімнатні рослини зроблять у квартирі атмосферу тропіків, повідомляє журнал Ivd.

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Алоказія

Друга назва цієї рослини – "слонове вухо". Так її назвали за велике листя продовгуватої форми. На короткому стеблі виростає від 4 до 8 великих листків.



Листя алоказії схожі на вуха слона / Фото Landshaftportal

У магазинах продають алоказію з глянцевим листям. Здається, ніби воно вкрите воском.

Алоказію потрібно поливати двічі на тиждень взимку, і через день – влітку. Ця рослина дуже невибаглива. Навіть тим, хто ніколи не вирощував вазони, буде просто: якщо ви раптом наллєте в алоказію надто багато води, вона виділить її через листя.

Антуріум

Ця рослина потребує тепла в приміщенні. Найкраще вона почуватиметься при температурі 23-28 градусів. Також їй потрібне м'яке та розсіяне світло. Тому краще поставити її не на підвіконня, а на підлогу.



Антуріум полюбляє "тропічний клімат" у квартирі / Фото Rastenievod

Посадіть антуріум в невеликий горщик – він не любить багато простору. Загалом, це типовий мешканець джунглів – він звик до напівтемряви, тепла та обмеженого простору для коріння.

Фінікова пальма

Великою перевагою пальми є те, що її можна навіть виростити власноруч, з кісточки фініка.



Таку пальму можна виростити з кісточки / Фото Flowertimes

Поставте горщик з пальмою у світлій та добре провітрюваній кімнаті. Пальма потребує уважного поливання: якщо листя опускається – води мало, а якщо з'явилися коричневі плями – навпаки, багато.

Стерліція

У хороших умовах ця рослина може вирости до 170-190 сантиметрів. Вона має ефектний вигляд завдяки великій кількості стебел з крупним листям.



Стерліція виглядає дуже оригінально / Фото Orchardo

Але головна перевага стерліції – у її квітах. Рослину не дарма називають "райською пташкою". Її квіти нагадують голову птахи з довгим червоним дзьобом та помаранчевим гребінцем.

Калатея



На заході сонця ця рослина підіймає своє листя / Фото Cvety Doma

Цю рослину називають "молитовна квітка". Вона підіймає своє листя на заході сонця, через що й отримала таку назву. Калатея потребує багато сонця, тому краще ставити її в південній частині квартири.

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