Оригінальні вазони: 5 рослин, що перетворять вашу квартиру на тропіки
Розповідаємо, які кімнатні рослини зараз в моді та чим вдасться здивувати своїх рідних. Ці вазони мають велике листя, що стане цікавим акцентом у вашому інтер'єрі.
Про те, які кімнатні рослини зроблять у квартирі атмосферу тропіків, повідомляє журнал Ivd.
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Алоказія
Друга назва цієї рослини – "слонове вухо". Так її назвали за велике листя продовгуватої форми. На короткому стеблі виростає від 4 до 8 великих листків.
Листя алоказії схожі на вуха слона / Фото Landshaftportal
У магазинах продають алоказію з глянцевим листям. Здається, ніби воно вкрите воском.
Алоказію потрібно поливати двічі на тиждень взимку, і через день – влітку. Ця рослина дуже невибаглива. Навіть тим, хто ніколи не вирощував вазони, буде просто: якщо ви раптом наллєте в алоказію надто багато води, вона виділить її через листя.
Антуріум
Ця рослина потребує тепла в приміщенні. Найкраще вона почуватиметься при температурі 23-28 градусів. Також їй потрібне м'яке та розсіяне світло. Тому краще поставити її не на підвіконня, а на підлогу.
Антуріум полюбляє "тропічний клімат" у квартирі / Фото Rastenievod
Посадіть антуріум в невеликий горщик – він не любить багато простору. Загалом, це типовий мешканець джунглів – він звик до напівтемряви, тепла та обмеженого простору для коріння.
Фінікова пальма
Великою перевагою пальми є те, що її можна навіть виростити власноруч, з кісточки фініка.
Таку пальму можна виростити з кісточки / Фото Flowertimes
Поставте горщик з пальмою у світлій та добре провітрюваній кімнаті. Пальма потребує уважного поливання: якщо листя опускається – води мало, а якщо з'явилися коричневі плями – навпаки, багато.
Стерліція
У хороших умовах ця рослина може вирости до 170-190 сантиметрів. Вона має ефектний вигляд завдяки великій кількості стебел з крупним листям.
Стерліція виглядає дуже оригінально / Фото Orchardo
Але головна перевага стерліції – у її квітах. Рослину не дарма називають "райською пташкою". Її квіти нагадують голову птахи з довгим червоним дзьобом та помаранчевим гребінцем.
Калатея
На заході сонця ця рослина підіймає своє листя / Фото Cvety Doma
Цю рослину називають "молитовна квітка". Вона підіймає своє листя на заході сонця, через що й отримала таку назву. Калатея потребує багато сонця, тому краще ставити її в південній частині квартири.
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