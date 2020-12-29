Великі й маленькі, на підлозі, стінах і навіть стелі – зелені рослини в інтер'єрі спальні можна використовувати на власний смак. Переглядайте приклади чудових спалень, у яких власники вирощують кімнатні сади.

Редакція Дизайн 24 зробила добірку кімнат, у яких вазони створюють затишок.

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Банан і коване ліжко

Тільки погляньте на чудову атмосферу цієї кімнати для відпочинку. На ліжку тут зробили кований балдахін. Увагу приваблює висока рослина в горщику – банан. Він сягає майже до стелі.

В інтер'єрі використали й інші вазони, які оздобили за допомогою макраме та плетених елементів.

Пальми та постери

У цій кімнаті використали справжні рослини, а також постери із зображенням листя пальм. Вазони роблять кімнату стильною. Зелений колір чудово виглядає на тлі чорного килима та подушок на ліжку.

Хюґе і рослини на стелі

У цій кімнаті є все для неймовірного затишку: дерев'яне ліжко, пледи, безліч акцентних подушок і новорічна ялинка.

Замість люстри на стелю повішали вазони з дрібним листям. Вони виглядають настільки органічно, що одразу не зрозуміло, що це живі рослини.

Рожево-блакитна спальня

Цей інтер'єр у стилі "прованс" захоплює з першого погляду. Великий вазон у плетеному кашпо додає атмосфери заміського будинку і робить стиль ще більш невимушеним.

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Куточок для відпочинку в джунглях

У цьому місці хочеться залишитися назавжди. Господарі розмістили вазони на підлозі та стелі. Рослини формують простір – хочеться сидіти в кріслах протягом тривалого часу.