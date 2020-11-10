Колекція має на меті розповісти людям про проблеми екології. Зокрема, про те, що недопалки є найбільш поширеним сміттям у світі. До того ж його не перероблюють.

Про незвичну колекцію повідомляє Dezeen.

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Колекція налічує 10 предметів / Фото Dezeen

Для реалізації задуму дизайнерка Sachi Tungare власноруч зібрала 5 кілограмів недопалків.

Для кожного з предметів знадобилося близько 300 сигаретних фільтрів. Усього авторка створила 10 предметів.



Можливо, в майбутньому недопалки будуть переробляти у промислових масштабах / Фото Dezeen

Мета такого задуму: привабити увагу до проблем екології. Недопалки є предметом, який у світі викидають найбільше. Щороку на смітнику опиняється близько 4,5 трильйона недопалків.

Ці фільтри з ацетату целюлози розкладаються дуже довго, і навіть тоді вони розпадаються на мікропластикові частинки, що залишаються в навколишньому середовищі на довгі роки, – розповідає дизайнерка.



Переробленому матеріалу можна надати будь-яку форму / Фото Dezeen

Недопалки для створення колекції ваз авторка збирала за допомогою однокурсників.

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Підставка з недопалків химерної форми / Фото Dezeen

Колекція має назву Jugaad – це термін на хінді, що означає розв'язання проблеми несподіваним, але геніальним способом.

Дизайнерка прагне розширити колекцію шляхом співпраці з центром утилізації, що збирає недопалки з місцевих ресторанів, пабів та інших закладів. З такого матеріалу можна створювати підставки, вази й абажури.