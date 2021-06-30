Через нехтування базовими технічними правилами та архітектурними нормами, власники приватних будинків та квартир стикаються з повільним руйнуванням чи просіданням фасаду, засміченням каналізації та розмноженням шкідників. Ось, що варто перевірити, щоб не допустити неприємностей, пов'язаних з нерухомістю.

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Дах



Перевірте стан черепиці / Фото Pexels

Дах – та частина будинку, яка отримує найбільше пошкоджень, оскільки саме він контактує з усіма зовнішніми незгодами, захищаючи вас від спеки, дощу, снігу, сильного вітру і пилу. З цієї причини це перше, що вам потрібно перевірити на предмет пошкоджень.

Пошкоджене покриття може провокувати протікання та спровокувати цвіль та грибок в домі. Якщо ви хочете бути впевнені у надійності даху, зверніться до професійного покрівельника, який надасть послуги комплексної діагностики.

Фундамент

Ви повинні перевірити стан фундаменту перш ніж заїжджати в будинок. Але на цьому ваш інтерес до основи споруди не повинен завершуватися.

Фундамент грає величезну роль в підтримці структурної цілісності будинку й саме він захищає споруду від руйнування й просідання. Експерти радять перевіряти його хоча б 2 рази на рік, оскільки перепади температур та тривалі погодні аномалії можуть вплинути на ґрунт та стан матеріалу з якого виготовлений фундамент.

Якщо первинний візуальний огляд викликав сумніви, скористайтеся спеціалізованим пристроєм для діагностики. Його принцип роботи достатньо простий: в основу покладено метод сейсмоспектральної дефектоскопії. Коли оператор завдає удар по конструкції, спеціальний датчик фіксує коливання та візуалізує внутрішні дефекти.

Водостоки

Фіксувальний жолоб вашого будинку вкрай важливий для відведення води за межі фасаду. Без водостоку сезонні дощі можуть пошкодити ваш дім, тож фахівці рекомендують чистити та перевіряти його раз в 3 місяці.

Стіни та підлога



В стіні та підлозі не повинно бути тріщин / Фото Pexels

Ваші стіни та підлога теж потребують догляду, оскільки в тріщинах та дірах можуть оселитися шкідники. Якщо ви помітили у своєму домі будь-які ознаки гризунів або домашніх комах, краще звернутися за професійною допомогою.

Сантехніка

Стан водопровідної системи залежить від віку вашого дому. У новобудовах діагностика потрібна 1 раз на 2 роки. Але старша нерухомість вимагає частіших оглядів.

Підвал

Підвал є ще однією зоною, на огляд якої не завжди хватає часу. Незалежно від того, як ви використовуєте підвал, він все одно потребує перевірки, оскільки часто піддається ризику затоплення чи утворення цвілі.

Щоб переконатися, що ваш підвал в хорошому стані, краще перевіряти його раз в кілька місяців. Таким чином, в разі виявлення тріщин чи пошкоджень, ви зможете легко їх відремонтувати.

Клімат-контроль



Зверніть увагу на кондиціонер, можливо, його пора замінити / Фото Pexels

Система опалення, вентиляції та кондиціонування теж вимагає перевірки, оскільки застаріла техніка може забруднювати повітря та провокувати розвиток захворювань.

Електрична проводка

Експерти стверджують, що ви повинні перевіряти свою проводку кожні 10 років. Це допоможе уникнути нещасних випадків та зекономить ваш бюджет на подальших ремонтних роботах.

Регулярний огляд будинку важливий для вашої безпеки та довговічності кожної системи. Деякі обстеження вимагають професійної допомоги, але кожна копійка, яку ви витратите на діагностику, запобігатиме погіршенню стану вашого дому.