Щоденне користування та навантаження сильно відбивається на стільниці. Тому при її виборі потрібно звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд і розміри, але і на те, з якого матеріалу вона зроблена.

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Один із найпопулярніших матеріалів – дерево, але інколи можна зустріти ламінат, камінь і навіть скло.

Кухня продумана до дрібниць / Фото homebook

При виборі стільниці слід зважити на те, що поруч із нею будуть розташовані раковина та гаряча варильна поверхня. Стільниця повинна бути розрахована на вплив вологи та високих температур.

Розміщення чашок або тарілок з гарячим вмістом, а часто навіть гарячих каструль – справжня проблема для стільниці.

Стильно та лаконічно / Фото homebook

Кухонна поверхня щодня піддається впливу вологи, вона утворюється під час приготування їжі. Крім того, чим інтенсивніше використовується стіл, тим більша ймовірність того, що на ньому часто будуть присутні рідини.

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Механічна міцність – одна із ключових ознак хорошої стільниці. Різання чогось безпосередньо на стільниці без використання обробної дошки, безумовно, траплялося з кожним. Тому стільниця повинна бути стійкою до механічних пошкоджень.

Кухня продумана до найдрібніших деталей / Фото homebook

Слід бути обережним із формою стільниці. Якщо ви вибираєте круглу стільницю, переконайтеся, що її краї ретельно закріплені. Невеликі роздуми допоможуть обрати правильний варіант, який буде тішити впродовж тривалого часу.