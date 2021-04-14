Кухня-вітальня є доволі популярним рішенням сьогодні. Проте таке планування має не лише переваги, а й недоліки. Які нюанси варто врахувати – читайте у нашому матеріалі.

Під час ремонту ми часто задумуємося, чи варто об'єднувати кухню та вітальню. Особливо популярним таке рішення в однокімнатних квартирах. Про всі переваги та недоліки розповіли дизайнери студії a.s.d.e.s.i.g.n. Читайте також Як правильно облаштувати маленьку вітальню: поради дизайнера Плюси: Більше простору, адже ми звикли до дуже маленьких кухонь і якщо є шанс її збільшити, то як не скористатись такою можливістю?

адже ми звикли до дуже маленьких кухонь і якщо є шанс її збільшити, то як не скористатись такою можливістю? Більше світла, оскільки зазвичай при об'єднанні ми отримуємо два вікна в одній кімнаті. Це робить приміщення світлішим, об'ємнішим та комфортнішим для перебування. Інтер'єр кухні-вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n. Можливість зробити зону відпочинку для сімейних вечірніх посиденьок, за переглядом фільмів або смачною вечерею.

для сімейних вечірніх посиденьок, за переглядом фільмів або смачною вечерею. У більшості випадків виглядає стильно, сучасно, зручно. Дає можливість втілити більше цікавих дизайнерських задумів. Інтер'єр кухні-вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n. Цей формат об'єднання вже давно набув популярності та частіше має попит при купівлі чи оренді. Інтер'єр кухні-вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n. Мінуси: У жодному разі не можна об'єднувати два приміщення, котрі розділені несучою стіною (але є виняток, який дозволяє зробити проріз – тільки це потребує дуже кропіткої роботи: дозвіл, делікатність роботи, укріплення пройому). Інтер'єр кухні-вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n. Якщо вентканал має погане вентилювання повітря (уже великий термін експлуатації; забитий; хтось з сусідів порушив правило недоторканості вентканалів та зробив зміни, що перешкоджають нормальному вентилюванню) то є шанс, що диван, штори та текстиль будуть "пахнути" кухнею. Інтер'єр кухні-вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n. Читайте також ​Американець перетворив свою квартиру на артпростір: фото затишного інтер'єру Існує нюанс з газифікованими кухнями, тому що в таких випадках повинна існувати перегородка (але плюс в тому, що не зазначено, яка саме перегородка, і це робить процес об'єднання легшим). Можна використати скляні перегородки чи розсувні двері. ​ Інтер'єр кухні-вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasia (@a.s.d.e.s.i.g.n)