Ці 3 українські студії дизайну інтер'єру продемонстрували, як створити цікавий концепт та ефективно використати задану площу приміщення. Ділимося результатами, які надихають на ремонт.

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Санвузол від Insha Design Studio (Харків)

Завдяки пастельним тонам, склоблокам та абстрактному дзеркалу в центрі ванної кімнати, дизайнерам вдалося вдихнути в приміщення нетиповий затишок та домашню теплоту.



Санвузол від Insha Design Studio / Фото інстаграм insha.design.studio



Санвузол від Insha Design Studio / Фото інстаграм insha.design.studio

Попри невелику площу, дизайнери зупинилися на ванній зі скляною перегородкою. Щоб зекономити простір, у ванній використано багато навісних полиць, вішаків для рушників, а також спеціально оснащена дерев'яна тумба під умивальником.



Санвузол від Insha Design Studio / Фото інстаграм insha.design.studio



Санвузол від Insha Design Studio / Фото інстаграм insha.design.studio



Санвузол від Insha Design Studio / Фото інстаграм insha.design.studio

Санвузол від I Design Interior (Київ)

Монохромна гама допомогла підкреслити спокійний настрій приміщення. Біла плитка на стінах, принт на підлозі та мінімалістичне дзеркало розширюють санвузол. Водночас дизайнери продумали розумне рішення, яке дозволило приховати пральну машинку та кошик для одягу.



Як заховати пральну машинку в ванній кімнаті / Фото інстаграм i.design.interior



Як заховати пральну машинку в ванній кімнаті / Фото інстаграм i.design.interior



Мінімалістична ванна кімната / Фото інстаграм i.design.interior



Мінімалістична ванна кімната / Фото інстаграм i.design.interior



Мінімалістична ванна кімната / Фото інстаграм i.design.interior



Мінімалістична ванна кімната / Фото інстаграм i.design.interior

Цікаво Змішання культур у Києві: як виглядає експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB

Просторий санвузол від Avistudio Interior (Чернівці)

Простора кімната, виділена під санвузол, дозволила помістити тут ванну, душ, туалет та біде. Все це – з використанням трендових кольорів та матеріалів.



Просторий санвузол / Фото інстаграм avistudio_interior



Просторий санвузол / Фото інстаграм avistudio_interior



Просторий санвузол / Фото інстаграм avistudio_interior



Просторий санвузол / Фото інстаграм avistudio_interior



Просторий санвузол / Фото інстаграм avistudio_interior