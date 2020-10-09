Львівські дизайнери створили неймовірний інтер'єр квартири для великої сім'ї в історичному центрі міста. Тут вдалося зберегти автентичність старовини й додати сучасних елементів.

Будинок, в якому створили стильний інтер'єр, розташований біля Львівської Політехніки, повідомляє The Village.

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Кольори повторюються в усіх приміщеннях / Фото The Village

Помешкання розташоване на третьому поверсі. Це останній поверх будівлі, спроєктованої на початку XX століття архітектором Альфредом Захаревичем.

Проєкт створила студія Replus Bureau. У квартирі мешкає велика родина з трьома дітьми. Господар житла – власник ІТ-компанії.



В дизайні багато класичних елементів / Фото The Village

Після невеликого перепланування у квартирі стало п'ять кімнат: спальня, кухня-вітальня й три дитячих.

Помешкання має правильне планування – з вікнами на вулицю та у двір. Тут також є два балкони.

Архітектори пояснюють, що будинку пощастило не зазнати поділу на комунальні квартири, тому вдалося зберегти автентичний вигляд житла.



Тут переважають відтінки слонової кістки, а також сірі й коричневі / Фото The Village

В дизайні переважають сірий і кавовий колір, а також відтінки слонової кістки. У вітальні приваблює увагу великий кутовий диван на ніжках, а також люстра у формі крапель. Її створив італійський виробник Artemide.

У приміщенні є газовий камін, над яким висить телевізор. Тут є й невелика робоча зона – стіл, що розташований біля вікна.



В приміщенні багато природного світла / Фото The Village

Підлога в усьому помешканні вкрита паркетом "французька ялинка". Скрізь намагалися додати класичні елементи: багети, панелі, ліпнину. Акцент на вікнах не робили, адже автентичні зберегти не вдалося.

У спальні господарів є велике двоспальне ліжко, над яким розташували цікаву дерев'яну панель. Її створили на замовлення. Гардероб зробили відкритим, зі скляною перегородкою.



Дерев'яну панель робили на замовлення / Фото The Village

Зі спальні можна потрапити до ванної кімнати господарів. Найцікавіша деталь тут – приватний світловий ліхтар (як у під'їзді). Тобто в приміщенні є квадратний отвір у стелі, крізь який потрапляє світло.



Відкритий гардероб у спальні / Фото The Village

Дизайнери розташували прямо під ним окремо стоячу ванну – щоб зробити на ній акцент. Окрім того, це дає змогу дивитися на небо, коли приймаєш ванну.

У санвузлі мінімум плитки. Вона лише у функціональних зонах, а там, де непотрібна – обрали оздоблення мікроцементом. На підлозі – мозаїка, яку виклали вручну.



Ванну розташували під отвором у стелі / Фото The Village

Окремої кухні у квартирі немає, нею слугує зона між вітальнею та їдальнею. Відповідно, тут відсутні двері та перегородки.

Кухню поділили на дві зони: технічну, з високими шафами й коміркою для зберігання речей, та відкриту. У відкритій частині готують їжу на острові. Також тут є винний холодильник і фуршетний стіл.



Їжу готують на кухонному острові / Фото The Village

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В кухні є три холодильники: два з нержавійки та один вбудований. Окрім того, вона обладнана посудомийкою й різноманітною сучасною технікою.



Пастельні кольори додають інтер'єру довершеності / Фото The Village

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