Квартира тижня розташована в житловому комплексі, що на Рибальському острові. Житло готували для чоловіка, який буде мешкати один. Власник проводить більшість часу на роботі, хотів облаштувати для себе простір для відпочинку із сучасним дизайном.

Серед побажань були максимально відкритий простір, мінімалізм, велика гостьова кімната та велика ванна. Дизайн інтер’єру – комбінація мінімалізму та індустріального стилю, про це повідомляє видання The Village.

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Кольорова палітра переважно складається з монохромних тонів: обрали світлі й темні відтінки сірого та поєднали з теплою фактурою дуба. Кухню виконали в чорному кольорі. Відповідно до концепції з індустріальними елементами в інтер'єрі залишили багато бетону – стелю та опорні колони.



Квартиру суттєво перепланували / Фото The Village

До перебудови це була трикімнатна квартира з двома санвузлами, невеликою кухнею та великою кількістю коридорів. Дизайнери вирішили демонтувати перегородки й усе перепланувати. Спальню та вітальню поміняли місцями: з вітальні тепер відкривається краєвид на Дніпро, вікна ж спальні виходять на внутрішнє подвір'я ЖК.



Ванну виконали в сірих тонах / Фото The Village

У вітальні стіни частково зашили гіпсокартоном і пофарбували у світло-сірий колір. Підлога – паркетна дошка. У вхідній зоні та на кухні підлогу покрили мікроцементом. Двосторонній диван виконує функцію зонування – це моноліт, який вбудований між двома опорними пілонами й розділяє вітальню та кухню.



У квартирі все мінімалістично / Фото The Village

Тумби у вітальні навпроти дивану, які слугують місцем для зберігання, підняли над підлогою та розташували вздовж кімнати – це візуально подовжило та розвантажило простір вітальні. Доповнюють це рішення невеликі подіуми під вікнами – вони приховують внутрішньопідлогові радіатори.



Акцентом виступають вазони / Фото The Village

Кухня – монолітний блок, виготовлений із матового чорного Fenix NTM, надміцного виду пластику (Італія), який здатний відновлюватися внаслідок нагрівання. Як і у випадку з тумбами у вітальні, кухню частково підняли над підлогою, щоб нівелювати ефект нагромадження та зробити простір більшим.

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Також відмовилися від типових кухонних підвісних шаф: це підкреслило легкість кухонної секції й додатково розвантажило простір.

Ванна кімната є головним елементом усього інтер’єру помешкання, кажуть автори проєкту. Головна особливість – вона розташована в центрі квартири й має форму куба, практично з усіх боків вкритого гартованим склом.



Родзинкою інтер'єру є ванна посеред кімнати / Фото The Village

У ванній також є душова кабіна, унітаз і вмивальник, під яким оздоблена фактурою дерева стільниця.



Ліжко у кімнаті займає чимало місця / Фото The Village

Спальня – особистий простір господаря, максимально ізольований від холу та інших зон. Спальня монофункціональна, буде використовуватися за призначенням. Тому там встановили велетенський матрац, тобто на ньому можна спати в будь-якому положенні.

Гостьова кімната невеликого розміру, з базовою комплектацією: там лише розкладний диван і столик. Від холу гостьова кімната відмежована дворівневою меблевою конструкцією, в яку помістили двері.