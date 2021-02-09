Минулий рік змінив уявлення про затишність і комфортність наших осель, а також перемістив у центр уваги гігієну. На піку популярності опинилися прості форми та поверхні, які можна легко очистити. З огляду на це, фахівці найпотужнішого європейського виробника сантехніки RAVAK окреслили основні цьогорічні тенденції в оформленні інтер'єрів ванних кімнат.

Джерело: RAVAK

Асиметричні ванни

Пандемія лише посилила наші прагнення до відпочинку та релаксації, саме тому наявність ванни – must have у кожній оселі. Обираючи ванну, потрібно звернути увагу на моделі, що мають асиметричні форми – це найяскравіша тенденція цього року, і стосується вона не лише ванної, а навіть посуду, меблів та одягу.

В асортименті RAVAK представлено кілька асиметричних моделей, проте є одна особлива, що в буквальному сенсі дозволяє подивитися на ванну під новим кутом. Дизайнер Kryštof Nosál узяв класичну прямокутну ванну та повернув її на 10 градусів. Так ванна неначе розвертається вам на зустріч, а її нетипове розташування пропонує нові можливості з точки зору практичності – велику поверхню для речей, яку можна використати як сидіння.



Ванна RAVAK 10°

А ось, наприклад, асиметричні моделі з концепцій Avocado чи BeHappy здатні розвінчати міф, що ванна – це завжди про великий простір кімнати. Мініатюрна ванна у поєднанні з умивальником, розташованим над ванною в області ніг, дозволяє розумно підійти до планування найменшого простору та не створює функціональних незручностей, зокрема, ви матимете безпроблемний доступ навіть до водостічних труб під ванною.



Ванна RAVAK​ Avocado

Простору дійсно потребує окремо стояча ванна, а для повноти вражень так і хочеться розмістити її поряд з панорамним вікном. Важко згадати часи, коли це не було в тренді! Якщо ж це ваш варіант, то залишилося лише обрати форму, яка вам більш до душі – неперевершену комбінацію прямокутника та овалу в моделі Solo, або плавні лінії – в моделі Freedom O. Майте на увазі, що особливо елегантно такі ванни виглядають саме з підлоговим змішувачем, а не настінним.



Ванна RAVAK Freedom O

Ще одним цікавим рішенням для сучасної ванної є гідромасажна система. За її допомогою ви зможете урізноманітнити свої домашні водні процедури ще й ефективним spa-ритуалом з релаксу та відновлення.

Душові кабіни та двері

За минулий рік ми всі збагнули силу мінімалізму – коли в інтер'єрі є тільки необхідні речі, та ще й такі, що подобаються. Якщо ж ця стилістика і раніше формувала ваш стиль життя, то тепер вона точно вийшла на новий рівень: в тренді лаконічність без зайвих деталей, навіть якщо це душовий простір.

Саме так влаштовані сучасні кабіни системи Walk-In. Вони не вимагають душового піддона, натомість найкраще виглядають безпосередньо на підлозі з вбудованим душовим каналом. Така кабіна монтується з декількох можливих комбінацій безпечного скла, металевого тримача та установчого профілю.



Душова кабіна RAVAK Walk-In Free

Ви отримаєте мінімалістичний та справді великий душовий простір, а також зможете встановити додаткове релакс-обладнання, зокрема, гідромасажну панель або верхній душ типу rain. Обрати можна як з готових пропозицій, так і виготовити на замовлення, враховуючи всі нюанси (розмір, гнучкість, скоси, виїмки тощо).

Враження легкості та повітряності простору здатна передавати й товщина профілю душової кабіни. Ідеальні пропорції шукайте в серії Blix Slim, що утворює душовий простір шириною 120 см з'єднанням душових дверей зі стіною. Розсувні двері економлять простір, не втручаючись у простір кімнати, а залишкова вода не стікає на підлогу, тим самим зменшує ризик ковзання.



Душова кабіна RAVAK​ Blix Slim

Ще одна варта уваги модель – душова кабіна Chrome квадратної або прямокутної форми, що утворюється комбінацією двох душових дверей з широким входом до 125 см. Душові двері можна використати з нерухомою стінкою, та встановити їх на піддон або безпосередньо на підлогу з вбудованим душовим каналом. До речі, усі вироби концепції Chrome мають дуже приємну особливість – вони легко поєднуються один з одним, адже в їх основі – узгоджений до найдрібніших деталей дизайн. Це гарантує, що з ними ванна кімната матиме цілісний та гармонійний вигляд.



Душова кабіна RAVAK​ Chrome

Умивальники скрізь

Регулярне миття рук — найпростіше, що ми можемо зробити задля свого здоров'я та профілактики захворювань, чи не так? Саме тому найсвіжіша постпандемійна ідея – умивальників забагато не буває. Встановлюємо їх скрізь!

Найбільш трендові моделі – ті, які встановлюються на стільницю або на тумбу. Для прихильників витонченого до найдрібніших деталей дизайну є серії тонкостінних та при цьому дуже міцних керамічних умивальників Ceramic Slim або Uni Slim. Вони візуально легкі та ідеально поєднуються із сучасними ванними кімнатами.



Умивальник RAVAK​ Ceramic Slim

Якщо вам хочеться чогось зовсім незвичайного, то варто звернути увагу на авторський мармуровий умивальник з серії Moon. Його неправильна форма дивує, вражає та підкреслює оригінальність власника житла.



Умивальник RAVAK​ Moon

А в маленьких просторах санвузлів, де встановити повноцінний умивальник неможливо, справжньою знахідкою стане міні варіант. У комплекті з тумбою такий умивальник утворює практичне ціле, в якому може розміститься необхідне приладдя для ванної або WC. Відповідно до концепції, до якої належить обраний вами умивальник, можна дібрати змішувач, що буде найбільш гармонійним за формою, висотою та стилем.



Умивальник RAVAK​ Veda Slim

Розумні туалети

Зараз у тренді все, що дозволяє "звільнити" руки, а якщо мова про унітаз, то він обов'язково має сидіння з кришкою, яка закривається сама; ефективну систему зливу, що не потребує додаткової чистки чаші унітазу вручну; його поверхня ідеально гладка, а форма не має жодного важкодоступного місця.



Унітаз RAVAK Uni Chrome RimOff

Усе це елементарно зменшує взаємодію людини з мікроорганізмами. Також сьогодні перевага надається не класичним моделям унітазів, а тим, що монтуються на стіну. Чому? Адже підвісна система полегшує прибирання підлоги у ванній або туалетній кімнаті.



Унітаз RAVAK Classic RimOff

Меблі з системами зберігання

Трендові меблі для ванної кімнати також виконані у лаконічному дизайні – це справляє враження позачасовості. А якщо заглянути всередину цих меблів, то побачимо зручні як ніколи системи зберігання – тут знайдеться місце і для дрібничок, і для об'ємних речей.



Меблі для ванних кімнат RAVAK серії Natural

Головна фішка сучасних меблів у тому, що можна підібрати конфігурацію, яка потрібна саме у вашому випадку – починаючи від блоку під вбудований умивальник або зі стільницею, що комбінується з умивальником на стільницю, до пеналів і тумбочок, які розташовуються окремо.



Тумба під умивальник RAVAK серії Formy

Особливої уваги заслуговують моделі, що призначені для монтування на стіну. Вони додають інтер'єру відчуття повітряності та легкості, а також полегшують прибирання підлоги, що під ними.



Меблі для ванних кімнат RAVAK серії Comfort