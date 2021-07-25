Ванна чи душ: експерти розповіли про переваги та недоліки кожного рішення
Джерело:інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
На жаль, розміри санвузла не завжди дозволяють розмістити та душову кабіну, і зручну ванну. Відтак, доводиться обирати більш функціональне рішення. Розбираємося разом з експертами, який варіант підійде саме для вашого дому.
Ванна чи душ – одвічне питання. У кожного варіанту є свої переваги та недоліки, про них ми й розповімо. Слід також опиратися на бюджет та власні потреби, адже сантехніка – річ не з дешевих і варто подбати про якість та довговічність, а головне — комфорт.
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Ванна, переваги:
- Якщо ви обожнюєте поніжитися у ванній, то душову зону можна не розглядати.
- Якщо у вас маленькі дітки, то ванна значно практичніша ніж душ.
- Можна встановити скляну перегородку і користуватись як ванною, так і душем.
- В сучасному світі, дивно говорити про прання в ванній, але іноді ванна виручає й у таких потребах.
Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Ванна, недоліки:
- Займає багато місця.
- Проблема з підбором шторки, з естетичної точки зору.
Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
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Душ, переваги:
- Займає меншу площу.
- Трап для водовідведення – одне з найстильніших та сучасних рішень.
- Найзручніший варіант для людей похилого віку, або людей з проблемами опорно-рухового апарату.
Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Душ, недоліки:
- Прибирання (зазвичай протирання скляної перегородки займає більше часу ніж прибирання ванни).
- Якщо маєте домашніх улюбленців, котрим треба мити лапки, готуйтесь до того, що треба заходити в душ разом з ними.
- Якщо мова йде про зливну трапову систему, то є складнощі й нюанси зі встановленням.
Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Сказати остаточно, що краще – неможливо! Справа у ваших вподобаннях і смаках! Порівнюйте переваги та недоліки й обирайте свій варіант.