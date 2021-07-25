Ванна чи душ – одвічне питання. У кожного варіанту є свої переваги та недоліки, про них ми й розповімо. Слід також опиратися на бюджет та власні потреби, адже сантехніка – річ не з дешевих і варто подбати про якість та довговічність, а головне — комфорт.

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Ванна, переваги:

Якщо ви обожнюєте поніжитися у ванній, то душову зону можна не розглядати.

Якщо у вас маленькі дітки, то ванна значно практичніша ніж душ.

Можна встановити скляну перегородку і користуватись як ванною, так і душем.

В сучасному світі, дивно говорити про прання в ванній, але іноді ванна виручає й у таких потребах.

Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Ванна, недоліки:

Займає багато місця.

Проблема з підбором шторки, з естетичної точки зору.

Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Санвузол із ванною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

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Душ, переваги:

Займає меншу площу.

Трап для водовідведення – одне з найстильніших та сучасних рішень.

Найзручніший варіант для людей похилого віку, або людей з проблемами опорно-рухового апарату.

Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Душ, недоліки:

Прибирання (зазвичай протирання скляної перегородки займає більше часу ніж прибирання ванни).

Якщо маєте домашніх улюбленців, котрим треба мити лапки, готуйтесь до того, що треба заходити в душ разом з ними.

Якщо мова йде про зливну трапову систему, то є складнощі й нюанси зі встановленням.

Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Санвузол із душовою зоною / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Сказати остаточно, що краще – неможливо! Справа у ваших вподобаннях і смаках! Порівнюйте переваги та недоліки й обирайте свій варіант.