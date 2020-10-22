Утеплення дому – клопітка робота, розпочинаючи яку, потрібно дізнатися про види утеплювачів для зовнішніх стін, характеристики матеріалів та технології утеплення. Щоб спростити цей процес, розповідаємо, чим недорого утеплити дім зовні.

Матеріали, обрані для утеплення дому, повинні бути легкими, не перенавантажувати фундамент, володіти високими теплоізоляційними характеристиками та відносно невисокою ціною.

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Найкраще утеплювати житло на етапі будівництва / Фото tepliy-fasad.odessa.ua

Чому правильно утеплювати дім зовні?

Утеплення всередині приміщення "краде" у господарів ефективну площу, натомість встановлення утеплювача для стін зовні, дозволяє провести суцільну ізоляцію дому, необхідну для вдалого результату. Здійснюючи утеплення, потурбуйтеся про нерозривність контуру. Теплоізоляційний матеріал, прокладений виключно периметром вашої квартири, не надто сильно змінить ситуацію, оскільки значна частина тепла продовжить виходити через стіни сусідів, підлогу або дах.



Потрібно подбати про те, щоб утеплення було суцільним: спробуйте домовитися з сусідами / Фото edvans.com.ua

Витрати тепла можуть відбуватися й через «містки холоду», які утворюються у швах між утепленим фасадом та неутепленим фундаментом, контурах вікон чи дверей та несучих конструкціях. Тому правильне утеплення повинно охоплювати не тільки стіни, а всю конструкцію дому загалом.



Утеплення тільки однієї квартири малоефективне / Фото tepliydompv.io.ua

На які параметри звернути увагу?

Вивчаючи види утеплювачів для зовнішніх стін, врахуйте:

найкращі матеріали для утеплення володіють низькими коефіцієнтами теплопровідності,

паропроникність матеріалу забезпечить максимальне тепло взимку та прохолоду в теплий сезон;

термостійкість матеріалу;

матеріали, які не поглинають воду, довше зберігають теплоізоляційні властивості;

матеріал повинен відновлювати свою форму після взаємодії зі статичними чи динамічними навантаженнями;

чим більше навантаження на матеріал, тим більшою має бути його щільність;

матеріал повинен бути безпечним для використання та не бути токсичним.



Стилізоване зображення утеплення будинку / Фото ehome.ironws.com

Які бувають види утеплювачів для зовнішніх стін

Органічні матеріали для утеплення – теплоізолятори, що виготовляються з сировини природного походження. Такі утеплювачі стійкі до займання та не псуються під впливом біологічно активних речовин. До цього виду утеплювачів належить: арболіт, ДСП, пінополіуретан, пінопласт, фіброліт, ековата.

Неорганічні матеріали для утеплення – теплоізолятори, для виготовлення яких використовують скло, азбест, гірські породи та мінеральні речовини. В результаті виходять скловата, мінеральна та керамічна вата.



Перед утепленням ретельно вивчіть матеріали, що представлені на ринку / Фото montajnik.od.ua

Матеріали змішаного типу виготовляють з азбестових сумішей та мінеральних речовин. Серед основних переваг азбестових утеплювачів – висока термостійкість.

Чим утеплити дім зовні недорого?

Ціна утеплення залежить від кліматичної зони, в якій знаходиться дім, а також від його конструкції та матеріалів, використаних при зведенні будівлі. Якщо ви вирішили встановити недорогий матеріал в бетонному домі – використайте пінопласт. Він не навантажить фундамент, вбереже від холоду та забезпечить додаткову шумоізоляцію.



Пінопласт – популярний матеріал для утеплення стін / Фото alpinists.com.ua

Інший бюджетний варіант – скловата. Через еластичність матеріалу він може поєднуватися зі складними зовнішніми конструкціями. Скловата не горить, не піддається грибкам чи плісняві, втім, може деформуватися через потрапляння води.

Ековата – це результат вторинного перероблення, тому, окрім низької ціни, матеріал є екологічним продуктом. Ековата володіє високими біостійкими властивостями та здатністю пропускати крізь себе повітря. Найчастіше ековату використовують для утеплення фундаменту каркасних будинків.

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Утеплення стін зовні піноплексом



Пеноплекс – сучасне й зручне рішення / Фото 2797921.ru

Піноплекс – це екструдований пінополістирол, який користується широкою популярністю серед тих, хто прагне самостійно утеплити дім зовні. Через універсальність матеріалу його використовують як для теплоізоляції цегляних будинків, так і дерев’яних споруд. З піноплексом легко працювати – його зручно різати та вкладати на будь-які поверхні.

Серед переваг утеплення стін зовні піноплексом його стійкість до вологи та пари. Серед інших плюсів матеріалу – його екологічність, висока щільність, вогнестійкість та значний термін експлуатації.



Утеплений будинок стає комфортним і економним / Фото tepliy-fasad.odessa.ua

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