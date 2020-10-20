Заклад, у якому з картону зробили стіни й меблі, розташований в Мумбаї, Індія. Архітектори хотіли продемонструвати, що з екологічного матеріалу можна виготовити будь-яку форму.

Проєкт розробила індійська архітектурна студія Nudes, повідомляє Dezeen.

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Стіни оздобили химерними хвилями / Фото Dezeen

Автори ідеї хотіли довести універсальність картону як екологічно чистого матеріалу. До того ж картон універсальний і міцний. З нього виготовили столи й стільці, ним обклеїли стіни.

Навіть світильники зробили з гофрованого матеріалу.

Меблі вирізали з кількох шарів склеєного між собою картону, щоб надати їм потрібної форми. Тут є лави, що виступають зі стін та окремі стільці. Столи створили з окремих елементів, які сполучили між собою.



Усе, до чого можна доторкнутися – картонне / Фото Dezeen

Картон добре поглинає звуки, тому він ідеально пасує до інтер'єру галасливого кафе в індійському мегаполісі.

Будівництво з картону означало постійне дослідження та вивчення характеристик матеріалу, – зазначив один з авторів дизайну.



Меблі змодельовані так, що виступають зі стін / Фото Dezeen

Для того, аби столи служили довше, їх покрили спеціальною восковою обробкою. Таку поверхню легше прибирати – її можна протирати вологою ганчіркою.

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Стелю оздобили в загальній стилістиці інтер'єру / Фото Dezeen

Коли дизайн набридне або застаріє, картон можна переробити. А можна просто дати йому розкластися – адже цей матеріал абсолютно екологічний.

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