Виставка "Кусама: Космічна природа" триватиме з 10 квітня по 31 жовтня 2021 року в нью-йоркському ботанічному саду. Шоу, яке було відкладено через пандемію коронавірусу, відкрите для відвідувачів до 10 жовтня.

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Кусама, яка славиться своїми масштабними творами в горошок, використовувала металеві скоби, щоб щільно обмотати кілька дерев червоною поліефірною тканиною, покритою білими плямами. Художниця дала назву творінню – "Вознесіння в горошок на деревах".

"Вознесіння в горошок на деревах" / Фото dezeen

Ще одна інсталяція художниці це – озеро, заповнене 1400 дзеркальними сталевими кульками у саду нарцисів. Інсталяція, заснована на творі мистецтва Кусама, вперше виконаному в 1966 році. Раніше художниця заповнювала подібними сферами покинуту будівлю на півострові Рокевей у Нью-Йорку.

Озера із металевими кульками / Фото dezeen

"Танцюючий гарбуз" – новий твір художниці. Це бронзова скульптура аморфної форми, схожа на гарбуз на восьми розписаних ніжках у горошок та висотою п'ять метрів.

"Танцюючий гарбуз" / Фото dezeen

92-річнна художниця також створила алюмінієву скульптуру у формі зірки під назвою "Я хочу полетіти до Всесвіту", яку встановили над ставком.

"Я хочу полетіти до Всесвіту" / Фото dezeen

"Моя душа вічно цвіте" – це врожай кольорових металевих квітів, що проростають із води у круглій формі під скляним куполом консерваторії Енід А Хаупт – теплиці, побудованої в 1902 році, в якій повно пальм та орхідей.

"Моя душа вічно цвіте" / Фото dezeen

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Серед колон будівлі Бібліотеки Мерца розташовано скупчення щупальцеподібних форм у горошок, що нагадують творіння Кусами 2015 року під назвою "Життя". Поряд з гарбузами та горошком, Кусама славиться своїми інтерактивними просторами оптичної ілюзії, вона використовує дзеркала та світло для створення захопливих "безмежних" інсталяцій.

"Щупальця" Кусами / Фото dezeen

Вона створила Infinity Mirrored Room – ілюзію в серці ботанічного саду з кольоровим склом, яке фільтруватиме світло, коли воно змінюється протягом року.