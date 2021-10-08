Урбаністична галерея: фантастичний дизайн ресторану у Копенгагені

Сьогодні важко знайти рішення, яке стане новим словом в оформленні ресторану. Але вдало підтримати тренди також вдається далеко не всім.

Esmée restaurant – це новий простір у Копенгагені, який може вразити відвідувачів не лише чудовими стравами. Дизайнери студії Space Copenhagen створили простір, який неможливо оминути увагою.

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Новий ресторан став поєднанням колишнього закладу з внутрішнім двориком, що подарувало дизайнерам додаткові можливості. Зокрема, тут виділяється естетика світлого простору та гармонії рослин.

Світло та рослини – чудове поєднання / Фото Dezeen

Ми хотіли, щоб дизайн Esmée створив атмосферу радості та свята. Реакція відвідувачів доводить, що ми впоралися із завданням,

– розповіли дизайнери.

Зелень розташована на різних рівнях – це підкреслює довершеність простору. Меблі підбиралися таким чином, щоб максимально підкреслити цю особливість інтер'єру.

Цілковита гармонія / Фото Dezeen