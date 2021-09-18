Унікальний матеріал: найкрасивіші споруди із бамбука у світі
Джерело:24 канал
Вічнозелена та популярна рослина є чудовим матеріалом для будівництва. Налічується понад 130 видів бамбуку, різні культури здавна використовують його у якості будівельного матеріалу.
Один із найміцніших матеріалів на планеті – бамбук – використовують в найрізноманітніших конструкціях: від павільйонів до будинків на деревах. Цей матеріал потребує спеціальної обробки від комах та гнилі. Після цього деревна рослина стає надзвичайно стійкою альтернативою іншим матеріалам і демонструє цілісність конструкції. 18 вересня весь світ відзначає День бамбука. Дизайн 24 зібрав добірку чарівних споруд, зведених із цього матеріалу.
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Зелений павільйон, Австралія
Споруда, що нагадує густий ліс, є роботою в'єтнамського архітектора Во Тронга Нгіа для Сіднейської галереї сучасного мистецтва "Шерман". Тимчасова споруда була побудована у 2016 році, щоб підкреслити міцність бамбука як будівельного матеріалу.
Ресторан на березі озера, В’єтнам
Купол незвичного ресторану у В’єтнамі являє собою єдину конструкцію, утворену з 36 бамбукових модулів. Бамбук перетинається по всій території комплексу. Ця дивовижна рослина утворює спіральний візерунок мандали по всій стелі.
Зелена школа, Індонезія
Всесвітньо відома Зелена школа на Балі зведена за допомогою 14 метрових бамбукових арок довжиною 19 метрів. Бамбук з’єднаний між собою антикластичними сітками, а конструкція утримує свою форму завдяки вигину у двох протилежних напрямках.
Квіткова вежа, Франція
Будівля зведена ще у 2004 році відомим французьким архітектором Едуардом Франсуа. Житлова споруда має 10 поверхів та розташована в 17-му окрузі Парижа. Будинок має надзвичайну особливість – 380 горщиків з бамбуком. У будівлі встановлена автоматична система поливу дощовою водою.