Унікальний матеріал: найкрасивіші споруди із бамбука у світі

Вічнозелена та популярна рослина є чудовим матеріалом для будівництва. Налічується понад 130 видів бамбуку, різні культури здавна використовують його у якості будівельного матеріалу.

Один із найміцніших матеріалів на планеті – бамбук – використовують в найрізноманітніших конструкціях: від павільйонів до будинків на деревах. Цей матеріал потребує спеціальної обробки від комах та гнилі. Після цього деревна рослина стає надзвичайно стійкою альтернативою іншим матеріалам і демонструє цілісність конструкції. 18 вересня весь світ відзначає День бамбука. Дизайн 24 зібрав добірку чарівних споруд, зведених із цього матеріалу.

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Зелений павільйон, Австралія

Споруда, що нагадує густий ліс, є роботою в'єтнамського архітектора Во Тронга Нгіа для Сіднейської галереї сучасного мистецтва "Шерман". Тимчасова споруда була побудована у 2016 році, щоб підкреслити міцність бамбука як будівельного матеріалу.

Велична споруда / Фото Аrchdaily

Ресторан на березі озера, В’єтнам

Купол незвичного ресторану у В’єтнамі являє собою єдину конструкцію, утворену з 36 бамбукових модулів. Бамбук перетинається по всій території комплексу. Ця дивовижна рослина утворює спіральний візерунок мандали по всій стелі.

Неймовірна конструкція / Фото Dezeen

Зелена школа, Індонезія

Всесвітньо відома Зелена школа на Балі зведена за допомогою 14 метрових бамбукових арок довжиною 19 метрів. Бамбук з’єднаний між собою антикластичними сітками, а конструкція утримує свою форму завдяки вигину у двох протилежних напрямках.

Чарівне місце / Фото Аrchdaily

Квіткова вежа, Франція

Будівля зведена ще у 2004 році відомим французьким архітектором Едуардом Франсуа. Житлова споруда має 10 поверхів та розташована в 17-му окрузі Парижа. Будинок має надзвичайну особливість – 380 горщиків з бамбуком. У будівлі встановлена автоматична система поливу дощовою водою.

Оазис спокою / Фото Аrchdaily