Milltown – це 6 житлових і 4 комерційні корпуси, де розташовуватимуться квартири, апартаменти, офіси та інші комерційні приміщення. Комплекс зводиться у Львові на вулиці Лемківській.

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Згідно з проєктом, мешканці приватного сектору не будуть перетинатися з офісними працівниками, а офісні співробітники – з гостями готельної частини: ліфти офісної частини не підійматимуться на верхні поверхи.



Проєкт Milltown став фіналістом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika



Проєкт Milltown став фіналістом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika



Проєкт Milltown став фіналістом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika

На території комплексу збудують спортивний і дитячий майданчики, підземний паркінг для авто та велопаркінг. На першому поверсі облаштують конференц-зал для проведення заходів. Квартири будуть одно- та дворівневі, на нижніх поверхах вони матимуть вихід на терасу у внутрішньому дворі, а на верхніх – вид на центр міста.



Проєкт Milltown став фіналістом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika



Проєкт Milltown став фіналістом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika