Японська філософія, тисячолітня кераміка, дивовижна старовинна пічка й глиняні стіни – ось що запам'ятовується в будинку іменитого українського архітектора. Тут панує спокій, природа й шана до традицій. Як виглядає дім зовні й всередині – дивіться у нашому матеріалі.

Дім під назвою Shkrub house побудував український архітектор Сергій Махно для власної родини, повідомляє mahno.com.ua.

Схоже: Японський стиль і українська історія: фото неймовірної квартири під Києвом



У саду навколо дому багато монументального каміння / Фото Behance

У домі химерно переплелася японська філософія вабі-сабі та довершений український стиль. Основною ідеєю вабі-сабі є пошук гармонії в неідеальному.

Будинок розташований у селищі Козин, що неподалік від Києва. Автор почав свій шлях саме тут і хотів оселити тут свою родину.



Піч пронизує весь простір будинку / Фото Behance

Дім не побудували "з нуля". Його реконструювали з іншої будівлі. Уже при вході на територію помітно характерний стиль. Над бетонною огорожею нависає очеретяний дах. Цей матеріал використовують як в традиційному японському, так і в українському будівництві.



Люстри та світильники є характерними для стилю вабі-сабі / Фото Behance

Завдяки Японії я навчився любити Україну. Коли я вперше приїхав до Японії і побачив, як вони цінують свою спадщину, я зрозумів, що українська культура надзвичайно багата, але ми рідко її високо оцінюємо. Японія повернула мені мою країну, – говорить Сергій Махно.



На подвір'ї поєднали традиційні українські та японські рослини / Фото Behance

Територія навколо дому нагадує водночас японський сад і українське подвір’я. Тут налічується 250 тонн каміння дивовижних форм.



В інтер'єрі використали живі дерева / Фото Behance

Всередині дім оздобили глиною. Цей традиційний матеріал створює затишок і навіть дещо глушить мобільний зв'язок. Як стверджують, зв'язок тут і не потрібен – адже атмосфера дому сприяє спокою й розслабленню.

Перший поверх умовно розділили на три частини: відкриту кухню, обідню зону й вітальню. Стіни й стелю прикрасили деревом – для цього розібрали 11 старих закинутих будинків. Старе дерево використали недарма – дарувати друге життя речам дуже важливо.



Обідній стіл – улюблене місце відпочинку усієї родини / Фото Behance

Особливу увагу приваблює колекція кераміки, яку власник дому почав збирати ще в дитинстві, у бабусі в селі.

Панорамні вікна, що займають обидва поверхи, відкривають чудовий краєвид на сад, сповнений скульптурами.



Інтер'єр однієї з дитячих кімнат / Фото Behance

За темою: Як виглядає неймовірний скляний дім в Україні, про який пишуть всесвітньо відомі журнали

Проєкт дому дійшов до фіналу престижної премії SBID International Design Awards, заснованої Товариством британського дизайну.



Скрізь в домі можна побачити колекційні предмети / Фото Behance

Перед тим дім виграв золото премій International Design Awards та A’ Design & Competition, гран-прі українського конкурсу "Інтер'єр року" та потрапив у лонглист Dezeen Awards 2020.

Більше фото неймовірного дизайну дивіться тут:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням