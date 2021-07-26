Український архітектор випустив колекцію дизайнерських речей для дому: як вона виглядає

Art of home – це колекція дизайнерських речей для дому від Makhno Product, створена у 2021 році. Всі предмети колекції виготовлені вручну у власній керамічній майстерні Сергія Махна.

Натхнення для колекції черпалося з Трипільської культури, природи України та концепту рідного дому. Серед матеріалів, які використовували для створення декору – кераміка та мідь. Загалом в колекції представлено 10 предметів.

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Самі того не знаючи, ми працювали над цією колекцією декілька років. Ліпили, випікали, глазурували, ліпили знову. В якийсь момент прийшло розуміння, що ми робимо та для чого. Все, що народжується у нашій майстерні – це речі, які роблять дім рідним. Так і з’явилася ця колекція. Тут є світильники, вази, триметрові скульптури та крихітні Дідо. Здається, ніби ці речі надто різні, щоб бути разом. Проте ця колекція, як і сам дім, є притулком для всіх різних, але рідних",

– говорить Сергій Махно, засновник та головний натхненник студії Махно.

Керамічна лампа Vulyk



Керамічна лампа Vulyk / Фото Behance Makhno Studio

Їхня форма особливо тендітна завдяки м’яким вигинам та крихітним вушкам. Світло Вуликів ллється рівно, та завдяки адаптивним підвіскам його можна направити куди завгодно.

Dido Vit-Vit



Скульптура Дідо / Фото Behance Makhno Studio



Скульптура Дідо / Фото Behance Makhno Studio

Дідо Віть-Віть – це декоративна статуя, яка випускається у двох розмірах Одна з них призначена для приміщень, інша – висотою у 3 метри – встановлюється на відкритих ділянках, де "збирає руками-гілками та волоссям-колоссям всіх пташок, що пролітають повз".

Керамічна лампа Makivka



Керамічна лампа Makivka / Фото Behance Makhno Studio

Керамічна лампа Маківка була натхненна маковою коробкою, що тримає насіння.

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Керамічна лампа Brunka



Керамічна лампа Brunka / Фото Behance Makhno Studio

Сяйво цієї лампи пронизує керамічну поверхню, щоб розсіяти світлові потоки й оголосити початок весни.

Керамічна лампа Праник

У традиційному побуті українців праник – це дерев’яний валок з ребристою поверхнею для вибивання білизни. Лампа Праник – така ж ребриста, проте ще й світить.

Лампа Kvitka



Керамічна лампа Квітка / Фото Behance Makhno Studio

Лампа Квітка вражає об’ємами та кількістю теплого жовтого світла. Кожна така лампа має свій оберемок відтінків і текстур, які ніколи не повторюються. Якщо захочете дві однакові – вийдуть схожі, але не ідентичні.

Обереги дому ​​​​​​​​​​​​​​Dido Chub



Обереги дому ​​​​​​​​​​​​​​Dido Chub / Фото Behance Makhno Studio

Дідо Чуб випускається у синьому і чорному кольорах.

Керамічне крісло-столик Natsume stump



Керамічне крісло-столик Natsume stump / Фото Behance Makhno Studio

Універсальне керамічне крісло-столик, лавка-стільчик, тумба-табурет.

Ваза Shypit



Ваза Shypit / Фото Behance Makhno Studio

Керамічна ваза Шипіт названа на честь карпатського водоспаду, що розливається північними схилами Полонини Боржави. Форма вази повторює скелясті вигини водоспаду, виточені стрімкими водами Карпат. Пластичні, м’які нерівномірності вази Шипіт – це нагадування про те, що краса не дорівнює досконалості, бо краса – вічна, а досконалість – тимчасова.

Керамічна скульптура Duma

Скульптура сягає 3-х метрів заввишки, показуючи, як думка заволодіває тілом, підносить його догори та здіймає над усім земним.