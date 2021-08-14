Українське архітектурне бюро перетворило каліфорнійську церкву на сучасний культурний центр

Робота над проєктом тривала з 2016 року. Тоді команді, яку очолює відомий архітектор Слава Балбек, довірили розробку багатофункціонального комплексу будівель, розташованого у мальовничому районі Сан-Франциско, штаті Каліфорнія, США.

Проєкт – це майданчик для розвитку молодих стартапів, де учасники можуть жити, працювати, проводити зустрічі, розвиватися і спілкуватися з однодумцями. Завданням студії стало передбачення простору з усіма зонами, які відповідають цій ідеї. Під навчальний простір було відведено автономне підвальне приміщення з вільним доступом із вулиці. Основний хол колишнього собору було перероблено в багатофункціональне приміщення для проведення лекцій, хакатонів, презентацій, виставок.

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Ансамбль складається із трирівневого житлового будинку, трансформованого у колівінг, старовинної церкви, обладнаної під івент-хол, та автономного навчального простору. Всі 3 блоки об’єднує загальний двір.

Про локацію



Фасад церкви, яка стала багатофункціональним культурним простором / Фото balbek

Згідно з програмою збереження культурної спадщини Каліфорнії, церква Our Lady of Guadalupe Church – історична пам’ятка Сан-Франциско. Зведена у 1880 році, церква зазнала руйнації через землетрус та пожежу 1906 року. Пам’ятку реконструювали у 1912 році.

Фасад церкви, яка стала багатофункціональним культурним простором / Фото balbek

Впродовж 40 років святиня була місцем проведення богослужінь, проте будівництво великого транспортного сполучення у 1950-х роках спричинило масову міграцію жителів, що привело до різкого спаду відвідуваності. На початку 1990-х років, церкву вирішили зачинити. Протягом останніх 20 років простір напівпідвального поверху функціонував як школа.

Трансформація простору

Зони для зустрічей / Фото balbek

Коли бюро почало працювати над проєктом, потенційна завантаженість першого поверху церкви вже була визначена. Відтак команді довелося почати роботу над оптимальним розподілом простору для нового цільового призначення, не змінюючи заданих конфігурацій.

У центральному холі ми організували посадку, яка трансформується під різну кількість гостей із максимальним навантаженням у 200 осіб. Простір, що межує з основним залом, розділили на допоміжні приміщення.

Подіумні підвищення розширюють функціонал / Фото balbek

Задля розширення функціоналу приміщення, balbek bureau запропонували використати подіумні конструкції у лівому і правому крилах залу. Стаціонарні меблі на них задають загальний тон дизайну приміщення, незалежно від типу заходу.