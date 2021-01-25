Альона Шостко здобула перемогу в престижному конкурсі IJungle 2020 Illustration Awards.

Джерело: Читомо

Українка стала однією з переможниць престижного європейського конкурсу IJungle 2020 Illustration Awards. Вона перемогла в номінації "Книжкова ілюстрація".

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Ілюстроване видання є частиною великого проєкту про українців / Фото facebook.com/IJungle-Illustration-Awards

Альона Шостко представила на конкурс ілюстроване видання "Ці дивовижні українці". Проєкт розповідає про українську історію та культуру, а також про науку, революції, свята, сусідні народи тощо.



Ілюстрації розповідають про культуру й побут українців / Фото facebook.com/IJungle-Illustration-Awards

Видання стало частиною великого задуму, до якого входить інтерактивна онлайн-платформа. Книга була видана за підтримки Українського культурного фонду видавництвом Green Penguin.

IJungle 2020 Illustration Awards – європейський конкурс з ілюстрації для художників, агенств, студентів та викладачів з усього світу. До журі конкурсу входять найкращі світові ілюстратори.



Видання здобуло перемогу в номінації "Книжкова ілюстрація" / Фото facebook.com/IJungle-Illustration-Awards

Раніше українці вже здобували перемогу на iJungle Illustration Awards. У 2018 році однією з переможниць конкурсу стала Тетяна Якунова. Вона перемогла в категорії Commercial із проектом для студії Mixmax.

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