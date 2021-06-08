Як зазначено на сайті конкурсу, журі звертає увагу на відношення проєктів до пішоходів, велосипедистів, а також правильність, багатофункційність, різноманітність та змішаність забудов. Особливою вимогою є контекст середовища – коректність нового об'єкту до актуальної "тканини" міста. Обов'язковими є енергоефективність та можливість реалізації в сучасних умовах.

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Цьогоріч за проєкти голосували Рене Санджерс і Юліан Чаплінський, головою журі став архітектор зі світовим ім'ям – Хірокі Мацуура.

Номінація "Житлова архітектура"



ЖК "Файна Таун" / Фото Ukrainian Urban Awards

1 місце – житловий комплекс "Файна Таун" Проєктне бюро — Архіматика KANDEVELOPMENT.

Номінація "Міське планування"



Бульвар житлового району Rybalsky / Фото Rybalsky

1 місце – пішохідний бульвар та подвір'я житлового району Rybalsky. Студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA.

Номінація "Комерційна архітектура"



Ескізний проєкт реконструкції нежитлової будівлі / Фото Ukrainian Urban Awards

1 місце – Ескізний проєкт реконструкції нежитлової будівлі літ. "В-1" під ресторан за адресою вул. Сумська, 35 в м. Харкові. Студія дизайну інтер'єру та архітектури ARTE development.

Номінація "Нереалізована комерційна архітектура"



Концепт бізнес-центру у Львові / Фото Ukrainian Urban Awards

1 місце – бізнес-центр в центрі Львова. Команда GAB Architects.

Номінація "Архітектура державних, муніципальних та соціальних об'єктів"



Креативна міжнародна школа у Львові / Фото Ukrainian Urban Awards

1 місце – креативна міжнародна дитяча школа у Львові. Команда – AVR Development, забудовник – TVD будівельна компанія

Номінація "Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту"

КУБ – Відео з каналу Національний музей Революції Гідності

3 місце – Куб: Павільйон Музею Революції Гідності. Команда Urban Curators.

Номінація "Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти трансорту"



Концепція храму у Львові / Фото Ukrainian Urban Awards

1 місце – Земля та небо. Команда – VK Architects

2 місце – Дитячий будинок "Children of light". Автори – архітектурно-будівельне бюро "Grynevich Architects".

3 місце – воркшоп-центр у м. Стокгольм. Авторський колектив: Олександр Левицький та Вікторія Альошина.

Номінація "Реновація/реконструкція історичного об'єкта (реалізований об'єкт)"



Unit Factory в Харкові / Фото Ukrainian Urban Awards

1 місце, гран-прі конкурсу – IT-фабрика Unit Factory в Харкові. Архітектурна група ЦЕХ.

2 місце – реновація заводу "Арсенал". ГАП Олександр Максімов, AVG Group

Номінація "Нереалізований проєкт реновації та реконструкції історичного об'єкта"

Концепт "ОХ" – Відео з каналу O. M. SHUMELDA

1 місце – "OX. Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA.

2 місце – G17. Ревіталізація території заводу. Бюро архітектури та дизайну AV architects.

Номінація "Урбаністичний простір та ландшафт (реалізовані та нереалізовані об'єкти)"

Променад Парк – відео з каналу Grupa Smart

1 місце – Променад Парк. "ГРУПА СМАРТ".

2 місце – реконструкція вулиці Короленка в м. Дніпро. Ведучий архітектор: Дмитро Волик, світловий дизайн – компанія "Експолайт" під керівництвом Миколи Каблуки.

3 місце – територія житлового комплексу "Tetris Hall". Студія KOTSIUBA

Гран-Прі конкурсу

Проєкт "Ше-Фабрика". ГАП: Антоніна Капля, Денис Задніпровський. Склад команди – Юрій Ларіонов, Анатолій Нємцов, Вікторія Коханенко, Анастасія Черевишна Архітектурна група ЦЕХ.