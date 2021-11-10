Творимо безпеку та затишок: які місця в оселі найбрудніші

Прибирання будинку – заняття, яке багатьом не подобається, і воно часто робиться через необхідність. Цей процес займає багато часу, проте через бруд в оселю можуть потрапити небезпечні бактерії, які будуть шкодити організму. Які місця у домі найнебезпечніші та на що потрібно звернути прискіпливу увагу – у нашому матеріалі.

Через безлад виникає відчуття незатишності у власній оселі: купа брудного посуду на кухні, одяг, що висипається з кошика для прання, або маленькі кульки пилу на підлозі. Однак знаючи, які місця у будинку найбрудніші, можна запобігти розповсюдження хаосу у всьому просторі.

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Більшість із нас впевнені, що на кухні ми дбаємо про чистоту та гігієну. Тож ви, напевно, здивуєтеся, що кухня – це місце, де найбільше оселиться бактерії та бруд у домі. Губка для миття посуду – справжня фабрика бактерій і бруду. Після кожного використання промийте його гарячою водою. Регулярно замінюйте її на нову.

Дно раковини – це місце, де накопичується жир і залишки їжі з тарілок, столових приладів і каструль. Посипте раковину содою і залийте її невеликою кількістю теплої води. Використовуйте підготовлену пасту для очищення раковини.

Чистота – запорука затишку / Фото pexels

Ще одне улюблене місце бруду – вентиляційна решітка. Зніміть решітку і промийте в гарячій воді. Потім помістіть його в миску з водою і додайте таблетку, яку використовуєте для посудомийної машини або будь-який чистячий порошок.

Прибирання кожного тижня заощадить час / Фото pexels

Вітальня, спальня, дитяча кімната – це місця, де ми проводимо більшість часу вдома. До прикладу, улюблене місце кліщів в оселі – матрац. Регулярно пилососьте матрац і час від часу проводьте його домашню дезінфекцію.

Комфорт у домівці / Фото pexels

Ручки світильників і вимикачі – улюблені місця пилу та бруду. Протирайте їх раз на тиждень вологою ганчіркою, а потім продезінфікуйте водою з оцтом.

Безпека у кожному куточку / Фото pexels

Бруд у вашому домі ховається в місцях, які легко пропустити під час звичайного прибирання. Тому хоч би раз на місяць варто робити вологе прибирання всієї оселі, не забуваючи про жодну щілину.