Ми звикли вважати, що мініхатинки для відпочинку в лісі зазвичай доступні тільки мешканцям європейських країн. Однак в Україні теж поступово з'являється кардинально новий тип житла для туристів: стильне, віддалене від цивілізації та комфортне.

Проєкт, що розташований поблизу Львова, називається Cosmos one. Про це розповідають Узол і Манько.

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Будинок виглядає дуже стильно / Фото booking.com

Усього 30 хвилин від центру галасливого міста – і ви опиняєтеся наодинці з густим лісом. Будинок спроєктований так, що повністю стирає бар'єри між природою і житлом.

Вікна до підлоги відкривають чудовий панорамний краєвид на околиці. З кожної кімнати можна вийти на вулицю.



У приміщенні є справжня пічка / Фото booking.com

"Родзинкою" інтер'єру є те, що кімнати можна буквально "з'єднати" з природою. Панорамні вікна з обох боків будинку відкриваються, утворюючи єдиний простір з вулицею. В теплу пору року тут можна буквально цілодобово перебувати на свіжому повітрі.



В домі можна перебувати наодинці з природою / Фото booking.com

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В будинку є дві спальні. Одна з них – на другому, мансардному поверсі. Тут може з комфортом розміститися до 6 гостей.



Інтер'єр виглядає дуже сучасно / Фото booking.com



Будинок досить просторий всередині / Фото booking.com

Адреса будиночка: село Майдан, Жовківський район, Львівська область.



Так дім виглядає з висоти / Фото Узол і Манько

Вартість проживання в "самотньому" домі складає близько 3 900 гривень за добу.

Переглянути місце розташування Cosmos one можна на карті.

Більше фото будиночка у Львівській області дивіться тут:

Відеоогляд будинку Cosmos one

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