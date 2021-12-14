Робота в саду та на подвір'ї не припиняється ніколи. Звісно, в зимовий період її значно менше, але якщо ви хочете,щоб будинок оточувала казкова краса – доведеться попрацювати навіть тоді, коли випав сніг.

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Вкриваємо рослини снігом

Сніг – найкраще укриття для рослин у зимовий період, під ним чудово переносять холод навіть троянди. Мороз без снігу небезпечний для рослин, тому варто потурбуватися про те, щоб вони були "закутані у білу ковдру".

Розбиваємо наст

Наст – це льодова кірка, яка утворюється на снігу після того, як трішки потепліє, а потім знову наступає мороз. Інколи він такий міцний, що може витримати вагу людини.

Для рослин він небезпечний тим, що не пропускає кисень, через що квіти починають "задихатися". Найкраще позбавлятися насту за допомогою граблів. Робити це треба акуратно, щоб не пошкодити рослини. Як правило, процес треба проводити регулярно.

Особлива атмосфера / Фото Pinterest

Струшуємо сніг з гілок

Сніг на деревах та кущах – надзвичайно гарне видовище. От тільки вага снігу може зламати гілки, які ослаблені через мороз.

Найбільше у таких випадках страждають хвойні, хоча про фруктові дерева теж буде не зайвим потурбуватися. Коли випадає нагода – звільняйте свої дерева від зайвої ваги.

Годуємо пташок

Ваш сад та подвір'я просто створені для того, щоб зимові пташки знайшли в них прихисток та їжу. Погодьтеся, територія виглядає набагато краще, коли на ній є пташки.

Окрім того, не варто забувати про елементарну людяність – у зимовий період пташкам та звірам непросто, тому ми просто зобов'язані їм допомагати.