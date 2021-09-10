Турбота про довкілля: в Ісландії запустили найбільший у світі завод з переробки вуглецю

Сучасні споруди можуть мати винятково функціональне призначення. Ісландія – це країна з чистим кліматом, але на цьому тут не збираються зупинятися та роблять все можливе, аби ще більше покращувати якість життя людей.

Якість життя визначається не лише площею помешкання та рівнем доходу. Важливу роль відіграє також і екологія, адже без чистого повітря жодна локація не стане приємним місцем для дому.

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Orca – це найбільший у світі завод прямого збору та зберігання вуглецю з повітря. Він збудований в Ісландії, а його створенням займалася швейцарська компанія Climeworks.

Технологія працює наступним чином: з повітря забирається вуглекислий газ та відправляється на зберігання глибоко під землю. Такий метод очищення повітря розробили інженери з Carbfix.

Кожен мегаполіс потребує такий завод / Фото Dezeen

За один рік завод Orca може видалити з повітря близько 4 тисяч тонн вуглецю. Для порівняння, цей показник відповідає викидам 870 автомобілів або 9 тисячам спожитих барелів нафти.

Завод працює повністю на відновлювальній енергії. Цей проєкт дозволив сподіватися, що "виловлення" вуглецю з атмосфери у промислових масштабах стане звичною і поширеною практикою.