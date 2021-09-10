Якість життя визначається не лише площею помешкання та рівнем доходу. Важливу роль відіграє також і екологія, адже без чистого повітря жодна локація не стане приємним місцем для дому.

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Orca – це найбільший у світі завод прямого збору та зберігання вуглецю з повітря. Він збудований в Ісландії, а його створенням займалася швейцарська компанія Climeworks.

Технологія працює наступним чином: з повітря забирається вуглекислий газ та відправляється на зберігання глибоко під землю. Такий метод очищення повітря розробили інженери з Carbfix.

Кожен мегаполіс потребує такий завод / Фото Dezeen

За один рік завод Orca може видалити з повітря близько 4 тисяч тонн вуглецю. Для порівняння, цей показник відповідає викидам 870 автомобілів або 9 тисячам спожитих барелів нафти.

Завод працює повністю на відновлювальній енергії. Цей проєкт дозволив сподіватися, що "виловлення" вуглецю з атмосфери у промислових масштабах стане звичною і поширеною практикою.