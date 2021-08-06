Сьогодні кондиціонер відомий як пристрій для охолодження повітря у житлових та комерційних приміщеннях. Перший пристрій сконструював американський інженер Вілліс Керрієр у 1902 році.

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Кондиціонер призначався не так для охолодження повітря у приміщенні, як для боротьби з вологістю. У 1940-х роках кондиціонер підкорив весь світ, а згодом були винайдені спліт-системи.

Поступово кондиціонери підкорили весь світ / Фото Daikin Stylish

Конструкція кондиціонера

Сучасні кондиціонери, відомі як спліт-системи, складаються з двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Зовнішній блок складається з вентилятора, конденсатора, компресора, плати управління, фільтру, клапану та штуцерних з’єднань, а захищає це все спеціальний корпус.

Внутрішній блок має трішки більшу “начинку”: панель (з ґратками), фільтр грубої очистки, систему фільтрів, яка залежить від моделі кондиціонера, вентилятор, випарник, горизонтальні та вертикальні жалюзі, індикаторну панель, штуцерні з’єднання та плату управління.

Теперішні кондиціонери складаються з двох блоків / Фото Daikin Stylish

Принцип роботи кондиціонера

Серед власників кондиціонерів доволі широко розповсюджена думка, що пристрій виділяє холод та наповнює ним кімнату. Насправді ж працює кондиціонер абсолютно протилежно – він поглинає тепло завдяки рідині, яка випаровується.

Компресор, конденсатор (зовнішній блок) та випарник (внутрішній блок) завдяки трубкам з міді об’єднані в замкнутий контур. Всередині цього контуру циркулює холодоагент. Компанія Daikin створила найперспективніший у світі холодоагент R-32, що має лише 1/3 від впливу на глобальне потепління свого попередника R-410A, підвищує енергоефективність обладнання на 10% та зменшує об’єм заправки на 30%.

Кондиціонер у домівці – неймовірний комфорт / Фото Daikin Stylish

Холодоагент у вигляді газу з випарника переміщається у компресор, де відбувається його стиснення. Його температура підвищується до 90 градусів, і він переміщається у конденсатор. Тепер його температура знижується, і він переходить у рідкий стан.

На наступному етапі з приміщення забирається тепло, а суміш рідкого та газоподібного фреону переміщається у випарник, де він набуває газоподібного стану. Відтак, у приміщенні стало менше теплого повітря, а з кондиціонера поступає холодний потік, температуру якого встановлює сам користувач.

Інверторні кондиціонери

Головна відмінність інверторних кондиціонерів у тому, що вони працюють не за принципом “вмикання-вимикання”, а плавно регулюють потужність. Це дозволяє двигуну компресора працювати в економному режимі, що дуже суттєво збільшує продуктивні показники кондиціонера.

Ще однією перевагою таких кондиціонерів беззаперечно є стабільний температурний режим приміщення при значно меншому споживанні електроенергії.

Можливості сучасних кондиціонерів

Сьогодні кожен виробник кондиціонерів намагається покращити пристрій та додати йому якомога більше функцій. Наприклад, компанія Daikin запатентувала 1500 технологій, які роблять кондиціонер максимально заощадливим. Окрім функціональності, сучасні кондиціонери мають забезпечувати естетичність, оскільки стали важливим елементом інтер’єру.

Яскравим прикладом сучасного кондиціонера, який тішить функціоналом та естетикою, є Daikin Stylish. Компактний настінний блок у чотирьох кольорах гармонійно пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Оптимізований потік повітря гарантує комфортний мікроклімат у приміщенні, а вдосконалені вентилятори та компресори забезпечать баланс між температурою та вологістю, тоді як тришарова шумоізоляція дозволить ніколи не турбуватися про гучність кондиціонера.

Сучасні кондиціонери – це про ощадливість та функціональність / Фото Daikin Stylish

Інноваційна технологія Flash Streamer видаляє з повітря пил, алергени та будь-які неприємні запахи. Окрім того, смарт-технології керування дарують приємне “спілкування” користувача та пристрою.

Максимальний комфорт, висока якість, енергоефективність та сучасні технології – це ваш вибір при купівлі кондиціонера. Daikin Stylish – це ідеальне рішення для будь-якого простору, яке поєднує в собі функціональну інноваційність та естетичну досконалість.