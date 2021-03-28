Жорстокість дизайнерів: на цих сходах неможливо не впасти – курйозні фото

Якщо ви думаєте, що всі дизайнери – справді професіонали, тільки подивіться на ці фото. Усі ці сходи зроблені в дуже негуманний спосіб. Але, якщо ними не ходити, вони викликають посмішку.

Усі ми час від часу робимо помилки, і дизайнери – не виключення. Тільки погляньте, які сходи їм вдалося зробити.

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Грайливі сходи



Цей шаховий порядок так і запрошує впасти / Фото Boredpanda

Сходи для дітей



Цей негуманний винахід розташований у школі​ / Фото Boredpanda

Невидимі сходи



Здається, що їх взагалі немає, а вони є / Фото Boredpanda

Жорстокі сходи



Ці таблички виглядають як знущання / Фото Boredpanda

Несподівані сходи



Настають неочікувано / Фото Boredpanda

Хвилясті сходи



Йти можна, але обережно / Фото Boredpanda

Незрозумілі сходи



З ними сталося щось несподіване / Фото Boredpanda

Сходи Шредінгера



Ведуть одночасно вниз і вгору / Фото Boredpanda

Гостинні сходи



Ми теж їх не бачимо, тому стережіться / Фото Boredpanda

Оригінально Ідеальний білий: як виглядає монохромний інтер'єр у квартирі-студії

Приховані сходи



Ці сходи бачать тільки обрані / Фото Boredpanda