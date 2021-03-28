Жорстокість дизайнерів: на цих сходах неможливо не впасти – курйозні фото
Якщо ви думаєте, що всі дизайнери – справді професіонали, тільки подивіться на ці фото. Усі ці сходи зроблені в дуже негуманний спосіб. Але, якщо ними не ходити, вони викликають посмішку.
Джерело:Boredpanda
Усі ми час від часу робимо помилки, і дизайнери – не виключення. Тільки погляньте, які сходи їм вдалося зробити.
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Грайливі сходи
Цей шаховий порядок так і запрошує впасти / Фото Boredpanda
Сходи для дітей
Цей негуманний винахід розташований у школі / Фото Boredpanda
Невидимі сходи
Здається, що їх взагалі немає, а вони є / Фото Boredpanda
Жорстокі сходи
Ці таблички виглядають як знущання / Фото Boredpanda
Несподівані сходи
Настають неочікувано / Фото Boredpanda
Хвилясті сходи
Йти можна, але обережно / Фото Boredpanda
Незрозумілі сходи
З ними сталося щось несподіване / Фото Boredpanda
Сходи Шредінгера
Ведуть одночасно вниз і вгору / Фото Boredpanda
Гостинні сходи
Ми теж їх не бачимо, тому стережіться / Фото Boredpanda
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Приховані сходи
Ці сходи бачать тільки обрані / Фото Boredpanda
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