Чарівна стіна: відомий художник зробив цифровий витвір мистецтва – приголомшливе відео

Іменитий художник Refik Anadol презентує новий витвір медіамистецтва. Він опрацював понад 200 мільйонів фотографій природи, щоб створити цю неймовірну відеоінсталяцію.

Мешканці Мельбурна, що в Австралії, можуть помилуватися оригінальним витвором мистецтва. Інсталяція зараз представлена у Національній галереї Вікторії.

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Витвір мистецтва має назву Quantum Memories. Автором роботи є відомий художник Refik Anadol.

У проєкті використали сучасні технології та можливості штучного інтелекту. Для інсталяції було опрацьовано близько 200 мільйонів фотографій природи.

Перегляньте відео заворожуючих інсталяцій:

Інсталяція виконана у техніці 3D-скульптура даних. Її демонструють на величезній медіастіні розміром 10 на 10 метрів.

Refik Anadol – турецький митець, який працює у сфері медіамистецтва. Він створює цифрові інсталяції, опрацьовуючи терабайти даних.

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Проекції Рефіка Анадола на відкритті концертного сезону та святкуванні 10-річчя оркестру LA Phil / Фото Refik Anadol Studio