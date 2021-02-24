Чарівна стіна: відомий художник зробив цифровий витвір мистецтва – приголомшливе відео
Іменитий художник Refik Anadol презентує новий витвір медіамистецтва. Він опрацював понад 200 мільйонів фотографій природи, щоб створити цю неймовірну відеоінсталяцію.
Джерело:інстаграм Refik Anadol
Мешканці Мельбурна, що в Австралії, можуть помилуватися оригінальним витвором мистецтва. Інсталяція зараз представлена у Національній галереї Вікторії.
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Витвір мистецтва має назву Quantum Memories. Автором роботи є відомий художник Refik Anadol.
У проєкті використали сучасні технології та можливості штучного інтелекту. Для інсталяції було опрацьовано близько 200 мільйонів фотографій природи.
Перегляньте відео заворожуючих інсталяцій:
Інсталяція виконана у техніці 3D-скульптура даних. Її демонструють на величезній медіастіні розміром 10 на 10 метрів.
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Проекції Рефіка Анадола на відкритті концертного сезону та святкуванні 10-річчя оркестру LA Phil / Фото Refik Anadol Studio
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