Ці речі неможливо помити: добірка незвичного і смішного дизайну

Дизайнери зробили оригінальні предмети інтер'єру. Але ці речі не тільки красиві, а й підступні: власники ніколи не зможуть витерти з них пил та бруд.
Усі полюбляють чистоту в домі й намагаються регулярно прибирати бруд та пил. Журнал Boredpanda публікує добірку речей, які вам ніколи не вдасться помити.
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Цей благородний камінь на мийці виглядає красиво, але уявіть, скільки там залишків від зубної пасти / Фото Boredpanda
Чудовий дизайн, у якому зібрався весь пил в будинку / Фото Boredpanda
Цей посуд, мабуть, одноразовий, тому що вимити його неможливо / Фото Boredpanda
Дизайнер, який це придумав, мабуть, не дуже розуміє призначення унітазу / Фото Boredpanda
Ретельно зберігає залишки учорашнього ланчу / Фото Boredpanda
Тільки уявіть, як складно його витерти від пилу / Фото Boredpanda
Тут не тільки складно прибирати, а ще й потрібно ходити в гірських черевиках / Фото Boredpanda
Сподіваємося, у власника немає алергії на пил / Фото Boredpanda
Моторошна миска, яка змусить вас страждати під час миття / Фото Boredpanda
Це диво зовсім не радує тих, хто наводить лад в кімнаті / Фото Boredpanda
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