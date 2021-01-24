Ці речі неможливо помити: добірка незвичного і смішного дизайну
Дизайнери зробили оригінальні предмети інтер'єру. Але ці речі не тільки красиві, а й підступні: власники ніколи не зможуть витерти з них пил та бруд.
Усі полюбляють чистоту в домі й намагаються регулярно прибирати бруд та пил. Журнал Boredpanda публікує добірку речей, які вам ніколи не вдасться помити.
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Мийка з аметисту
Цей благородний камінь на мийці виглядає красиво, але уявіть, скільки там залишків від зубної пасти / Фото Boredpanda
Хмари в кімнаті
Чудовий дизайн, у якому зібрався весь пил в будинку / Фото Boredpanda
Стильні бокали
Цей посуд, мабуть, одноразовий, тому що вимити його неможливо / Фото Boredpanda
М'яке сидіння
Дизайнер, який це придумав, мабуть, не дуже розуміє призначення унітазу / Фото Boredpanda
Батарея для нагрівання їжі
Ретельно зберігає залишки учорашнього ланчу / Фото Boredpanda
Красивий поручень
Тільки уявіть, як складно його витерти від пилу / Фото Boredpanda
Небезпечна ванна
Тут не тільки складно прибирати, а ще й потрібно ходити в гірських черевиках / Фото Boredpanda
Постіль з книг
Сподіваємося, у власника немає алергії на пил / Фото Boredpanda
Багато оченят
Моторошна миска, яка змусить вас страждати під час миття / Фото Boredpanda
Камін королівського розміру
Це диво зовсім не радує тих, хто наводить лад в кімнаті / Фото Boredpanda
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