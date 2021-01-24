Дизайнери зробили оригінальні предмети інтер'єру. Але ці речі не тільки красиві, а й підступні: власники ніколи не зможуть витерти з них пил та бруд.

Усі полюбляють чистоту в домі й намагаються регулярно прибирати бруд та пил. Журнал Boredpanda публікує добірку речей, які вам ніколи не вдасться помити.

Вам сподобається Відпочинок з комфортом: 5 ідей для облаштування заскленого балкону

Мийка з аметисту



Цей благородний камінь на мийці виглядає красиво, але уявіть, скільки там залишків від зубної пасти / Фото Boredpanda

Хмари в кімнаті



Чудовий дизайн, у якому зібрався весь пил в будинку / Фото Boredpanda

Стильні бокали



Цей посуд, мабуть, одноразовий, тому що вимити його неможливо / Фото Boredpanda

М'яке сидіння



Дизайнер, який це придумав, мабуть, не дуже розуміє призначення унітазу / Фото Boredpanda

Батарея для нагрівання їжі



Ретельно зберігає залишки учорашнього ланчу / Фото Boredpanda

Красивий поручень



Тільки уявіть, як складно його витерти від пилу / Фото Boredpanda

Небезпечна ванна



Тут не тільки складно прибирати, а ще й потрібно ходити в гірських черевиках / Фото Boredpanda

Постіль з книг



Сподіваємося, у власника немає алергії на пил / Фото Boredpanda

Багато оченят



Моторошна миска, яка змусить вас страждати під час миття / Фото Boredpanda

Камін королівського розміру



Це диво зовсім не радує тих, хто наводить лад в кімнаті / Фото Boredpanda

Читайте Що краще: будинок або квартира – плюси та мінуси