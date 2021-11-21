Тропічний рай: будинок у В'єтнамі, дозволити який собі може кожен

В умовах віддаленої роботи поневолі замислюєшся над тим, щоб пожити в одній з далеких країн. Чудовою опцією для такого рішення може стати В'єтнам.

Нерухомість В'єтнаму може приємно потішити тих, хто хоче оселитися тут на деякий час. За цілком помірні кошти можна отримати в розпорядження затишний будинок.

До речі Казка посеред італійських Альп: дивовжиний дім, який закохає краєвидами

Один з таких проєктів представила студія AM House. Традиційний в'єтнамський будинок має все для того, щоб забезпечити спокійне та комфортне життя.

Чудове місце для роботи / Фото Dezeen

Дім будований просто на ставку, завдяки чому мешканців оточує чарівна аура водойми. В будинку є дві спальні, кухня, гостьова кімната та декілька функціональних приміщень.

Чарівність традиційної архітектури / Фото Dezeen

Затишний дім у тропіках – це неймовірна можливість насолодитися тихим життям та віддатися неквапливим та глибоким роздумам.