Три варіанти планування спальні, які підійдуть кожному: фотоприклади

Спальня – місце для сну, відпочинку, а під час карантину – ще й роботи та навчання. Здавалося б, що це приміщення найлегше облаштувати: ліжко, тумба і м'якенький килимок. Та якщо у вас однокімнатна квартира, то плануванню спальні треба приділити належну увагу, щоб все необхідне помістилося.

Якщо ви хочете заощадити на дизайнерах, то ця стаття саме для вас. Планування – головна складова для створення функціонального та ергономічного приміщення. Саме у спальні ми проводимо більшість часу, коли перебуваємо вдома, дуже важливо щоб вона відповідала усім потребам людини та мала стильний вигляд. Про недоліки та переваги різних типів планувань спальні розповіла у своєму інстаграмі дизайнерка Вікторія Альошина.

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Дизайн-проєкт спальні площею 16 метрів квадратних для молодої дівчини. Завданням було зробити максимально затишний, стильний та лаконічний простір однокімнатної квартири. Замовниця не хотіла розділяти цю невелику кімнату на окремі зони спальні й вітальні та надала перевагу тільки спальні. І це було прекрасним рішенням. Я завжди "за" рішення для комфорту власників, а не можливих гостей раз на 100 років. – зазначає Вікторія Альошина.

3 варіанти планування спальні від дизайнерки Вікторії Альошиної:

Варіант 1. Цей варіант передбачає розміщення меблів таким чином, що б був максимально безперешкодний прохід до балкона. Підхід до ліжка з обох сторін, можливість повісити телевізор навпроти ліжка та затишне робоче місце біля вікна.

Планування спальні 16 м2 / Фото інстаграм Вікторії Альошиної

Варіант 2. Тут ліжко кутове, підхід до ліжка тільки з одного боку. У цьому варіанті більше вільного простору (для занять спортом вдома, наприклад). Вільний прохід до балкона і робоче місце біля вікна теж продумане.

Планування спальні 16 м2 / Фото інстаграм Вікторії Альошиної

Варіант 3. Це планування дуже схоже на перше, але трішки складніший прохід до балкона. Простір вийшов тіснішим, хоч зі схожим розміщенням меблів, як і в першому варіанті, це через розташування дверей у кімнату та на балкон "по діагоналі".

Планування спальні 16 м2 / Фото інстаграм Вікторії Альошиної

Фінальний варіант планування спальні 16 м2 / Фото інстаграм Вікторії Альошиної

Ось як за допомогоюу кімнаті створюєтьсяпростір. У такій кімнаті відпочинок та продуктивність гарантована!

Фінальний 3D варіант планування спальні 16 м2 / Фото інстаграм Вікторії Альошиної

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Стилізація розглянутого планування спальні / Фото інстаграм Вікторії Альошиної