Трендові кольори в колекції Laminex: як використати в інтер'єрі

Нові кольори, представлені в колекції Laminex, варіюються від вишуканих ніжних тонів до насичених сміливих відтінків. Як пояснюють самі розробники, їхні ідеї натхненні природою. Які кольори присутні в палітрі та як використати їх в інтер'єрі – далі.

Під час розробки палітри, розробники прагнули знайти та відтворити концепт повернення до дому. За цей час студія провела власне дослідження, в ході якого з'ясувалося, що архітектура та інтер'єри, які тяжіють до природи більше асоціюються з домівкою.

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Відтак, команда розпочала шукати теплі та комфортні відтінки, які б передали матеріальність природи.



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex

Нові кольори стали продовженням палітри, випущеної у 2019 році. Попередня версія була зосереджена на білих тонах та структурі дерева. Цього разу розробники вирішили піти далі та надати колекції більшої глибини.

Доповнення, анонсовані у 2021 році, не обмежуються типовим природним зеленим та нейтральними відтінками. Кожен колір заснований на розмаїтті та багатстві австралійських пейзажів: від відтінків пустелі до ніжних нюдових тонів, які можна побачити на пляжах.



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex

Палітра підкреслює теплоту помешкання за допомогою сміливих кольорових акцентів. Щоб врівноважити їх, розробники запропонували й м'які тони, які підходять для оформлення великої площі.



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex

Зелені приглушені кольори покликані зменшити яскравість приміщення. Розробники пропонують використовувати їх точково. Найкраще застосовувати колір в парі з блідим деревом або світлими відтінками.



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex

Пігменти вдало комбінуються з природними матеріалами, зокрема деревом. В результаті виходять гармонійні та стримані приміщення, які дарують власникам відчуття спокою.



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex



Трендові кольори 2021: як використати в інтер'єрі / Фото Laminex