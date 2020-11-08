Гарний декор необов’язково повинен бути дорогим. Щоб освіжити вигляд стін, достатньо їх стильно перефарбувати. Який колір та дизайн обрати – читайте в нашому матеріалі.

Геометричні чи квіткові візерунки – дуже популярні у 2020 році, зазначає 24 канал.

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Сміливі чорно-білі кольори



Чорно-білі кольори завжди лишаються стильними / Фото Budmaster

Не бійтеся використовувати чорний колір під час ремонту. Приміщення не стане темним, якщо ви урівноважите його білим. Також можна спробувати використати контраст темного та світлого у меблях, підлоговому покритті, подушках і так далі.

Повторення візерунків



Геометричні фігури теж часто прикрашають стіни сучасних помешкань / Фото Homediz

Рефрен одного візерунку на стінах створить приємну симфонію кольорів. Такий прийом використовується для підкреслення стін, та змушує не відводити погляд.

Розмір візерунків



Візерунки у формі дерев зазвичай роблять у спальні або вітальні / Фото Voice

Якщо вам не подобаються повторення маленьких метеликів чи квітів, то варто подумати про великий малюнок. Так, сьогодні популярності набирає один великий малюнок або візерунок на однотонній стіні. Він виглядатиме влучно та красиво.

Зразок



Квіти найкраще підійдуть для спальних кімнат / Фото Oboev

Квіткові та і загалом ботанічні візерунки будуть найпопулярнішими найближчим часом. Такі малюнки добре поєднуються з усіма предметами інтер’єру та декору у вітальні, спальні, ванній кімнаті, на кухні чи навіть на фронтовій стіні вашого під'їзду.

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Горошок



Поєднання білого та фіолетового у ванній видається свіжим варіантом / Фото Our-interior

Класичним варіантом візерунку є горошок. Проте не поспішайте відмовлятись від цього варіанту, адже горошок не повинен бути зеленого кольору. Також кола можна зробити більшими за класичні, або навпаки мініатюрними.

Як обрати колір

Перед тим як почати фарбувати стіни, потрібно визначитись із кольором. Про трендові поєднання, розповідає 24 канал.

Сірий і білий

Таке поєднання кольорів є безпрограшним варіантом. Для того, щоб приміщення не було нудним – для основного кольору візьміть сірий, а акцентним – білий.



Можна використовувати різні відтінки сірого / Фото polygons.pro

Пудровий і золотий

​Якщо ви вирішили обрати таке поєднання, то варто приглушений пудровий колір зробити основним. А ось золотим зробити візерунки чи інші акценти.



Золотим можуть бути зроблені акценти на стіні / Фото pinterest

Смарагдовий і бежевий (білий)

​Основним кольором має бути бежевий або білий. А яскравий синювато-зелений колір – акцентом.



Смарагдовий також чудово виглядає з білим / Фото justinterior

Марсала і білий

​Відтінок марсала, винний або бордо підійде для акцентної стіни. Також цю стіну можна оздобити різними колажами та рамками з фото, головне, не перевантажити її.



Різні відтінки червоного можуть стати акцентом / Фото dekoratorium.com.ua

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