Тренди освітлення в дизайні: фото стильних світильників

Всі тренди 2021 року, пов'язані зі світлом, швидко ввійшли в загальний обіг. Але не всі вони з нами надовго. Щоб зрозуміти, які варіанти справді стильні та будуть актуальними впродовж наступних сезонів, зібрали поради дизайнерів, які спеціалізуються на освітленні приміщень.

Якщо вам важко зрозуміти, які світильники обирати, щоб доповнити простір та зробити його стильними – ця фотопідбірка для вас. Зібрали 6 трендових варіантів для будь-якого стилю інтер'єрів.

До теми Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

Тренд на "Пухлик"



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Такі світильники можна побачити у багатьох виробників. Для них характерні пухкі форми, текстурні матеріали, гіперболізовані розміри.

Графічність



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Тонкі лінії, прості форми: лінія, квадрат, об'ємні фігури (куля, куб), а також комбінації цих елементів. Такі світильники стають керованими та легко трансформуються, тобто ви зможете розвернути їх в будь-яку потрібну сторону.

Гіперболізація



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Третій цікавий тренд. Світильники навмисно випускаються занадто масштабними, щоб стати акцентом в приміщенні. При цьому стиль світильників опирається на попередні тренди.

Тонкість



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Мінімальні системи освітлення, мінімізація, мультифункціональність (простота комбінування власних систем) і графічність.

Характерний колір



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Все частіше виробники випускають кольорові світильники. Так вони або зливаються з дизайном приміщення, або стають яскравим акцентом.

Екологічність



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Тренд, який яскраво проявився у 2021 році. Світильники створюються з екоматеріалів: мотузка, бамбук, ротанг, дерево. ⠀