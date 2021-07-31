Якщо вам важко зрозуміти, які світильники обирати, щоб доповнити простір та зробити його стильними – ця фотопідбірка для вас. Зібрали 6 трендових варіантів для будь-якого стилю інтер'єрів.

До теми Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

Тренд на "Пухлик"



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Такі світильники можна побачити у багатьох виробників. Для них характерні пухкі форми, текстурні матеріали, гіперболізовані розміри.

Графічність



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Тонкі лінії, прості форми: лінія, квадрат, об'ємні фігури (куля, куб), а також комбінації цих елементів. Такі світильники стають керованими та легко трансформуються, тобто ви зможете розвернути їх в будь-яку потрібну сторону.

Гіперболізація



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Третій цікавий тренд. Світильники навмисно випускаються занадто масштабними, щоб стати акцентом в приміщенні. При цьому стиль світильників опирається на попередні тренди.

Тонкість



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Мінімальні системи освітлення, мінімізація, мультифункціональність (простота комбінування власних систем) і графічність.

Характерний колір



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Все частіше виробники випускають кольорові світильники. Так вони або зливаються з дизайном приміщення, або стають яскравим акцентом.

Екологічність



Тренди освітлення в дизайні / Фото інстаграм tm.light

Тренд, який яскраво проявився у 2021 році. Світильники створюються з екоматеріалів: мотузка, бамбук, ротанг, дерево. ⠀