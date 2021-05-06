Дизайнерка назвала тренди в інтер'єрі санвузла 2021: що в моді

Актуальні дизайнерські рішення для інтер'єру санвузла, які зроблять його сучасним та стильним, у нашому матеріалі. Читайте поради дизайнерки, щоб бути в курсі головних трендів.

Інтер'єр санвузла завжди хочеться зробити цікавим та комфортним. Часто дизайнери використовують прийоми, що виділяють санвузол на фоні решту приміщень. Що залишилось, а що стало модним 2021 року – розповіла дизайнерка Ірина Лесюк у своєму інстаграмі.

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Стіни:

Керамограніт великого формату;

Безшовне покриття стін (мікроцемент);

Рідше кольорова кераміка з дрібним орнаментом;

Природні кольори.

Стіни монохромного кольору, покриті мікроцементом / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Змішувачі:

Полірована сталь;

Бронза / нікель;

Чорні не втрачають своїх позицій;

Білі;

Прихованого монтажу;

Можна сміливо міксувати різні матеріали.

Поєднання чорних змішувачів із хромованими деталями / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Сантехніка:

Мікс різних фабрик (не обов‘язково обирати всі предмети з однієї серії);

Кольорова сантехніка втрачає свою гостру актуальність;

Біла сантехніка – вічна класика;

Сантехніка натуральних відтінків (кольору мармуру, глини, піску).

Окремостояча ванна і трап прихований під дерев'яними накладками / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Рушникосушка:

Вузька вертикальна / горизонтальна або декілька трубок;

Електрична тепла, вбудована в стіну+гачки або рейлінги на стіні.

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Загальні тенденції: