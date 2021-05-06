Інтер'єр санвузла завжди хочеться зробити цікавим та комфортним. Часто дизайнери використовують прийоми, що виділяють санвузол на фоні решту приміщень. Що залишилось, а що стало модним 2021 року – розповіла дизайнерка Ірина Лесюк у своєму інстаграмі.

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Стіни:

  • Керамограніт великого формату;
  • Безшовне покриття стін (мікроцемент);
  • Рідше кольорова кераміка з дрібним орнаментом;
  • Природні кольори.

санвузол

Стіни монохромного кольору, покриті мікроцементом / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Змішувачі:

  • Полірована сталь;
  • Бронза / нікель;
  • Чорні не втрачають своїх позицій;
  • Білі;
  • Прихованого монтажу;
  • Можна сміливо міксувати різні матеріали.

санвузол

Поєднання чорних змішувачів із хромованими деталями / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Сантехніка:

  • Мікс різних фабрик (не обов‘язково обирати всі предмети з однієї серії);
  • Кольорова сантехніка втрачає свою гостру актуальність;
  • Біла сантехніка – вічна класика;
  • Сантехніка натуральних відтінків (кольору мармуру, глини, піску).

санвузол

Окремостояча ванна і трап прихований під дерев'яними накладками / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Рушникосушка:

  • Вузька вертикальна / горизонтальна або декілька трубок;
  • Електрична тепла, вбудована в стіну+гачки або рейлінги на стіні.

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Загальні тенденції:

  • Душ walk-in;
  • Присутність дерева та натурального каменю (наприклад, на стільниці);
  • Освітлення, що регулюється димером;
  • Композиційний центр навпроти входу;
  • Обов‘язкова наявність вікна, якщо це приватний будинок;
  • Чим більша площа санвузла, тим краще (від 5 до 20 метрів квадратних);
  • Ванна – не як ванна, а як житлова кімната (з картинами, книгами, кріслом).