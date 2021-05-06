Інтер'єр санвузла завжди хочеться зробити цікавим та комфортним. Часто дизайнери використовують прийоми, що виділяють санвузол на фоні решту приміщень. Що залишилось, а що стало модним 2021 року – розповіла дизайнерка Ірина Лесюк у своєму інстаграмі.
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Стіни:
- Керамограніт великого формату;
- Безшовне покриття стін (мікроцемент);
- Рідше кольорова кераміка з дрібним орнаментом;
- Природні кольори.
Стіни монохромного кольору, покриті мікроцементом / Фото інстаграм Ірини Лесюк
Змішувачі:
- Полірована сталь;
- Бронза / нікель;
- Чорні не втрачають своїх позицій;
- Білі;
- Прихованого монтажу;
- Можна сміливо міксувати різні матеріали.
Поєднання чорних змішувачів із хромованими деталями / Фото інстаграм Ірини Лесюк
Сантехніка:
- Мікс різних фабрик (не обов‘язково обирати всі предмети з однієї серії);
- Кольорова сантехніка втрачає свою гостру актуальність;
- Біла сантехніка – вічна класика;
- Сантехніка натуральних відтінків (кольору мармуру, глини, піску).
Окремостояча ванна і трап прихований під дерев'яними накладками / Фото інстаграм Ірини Лесюк
Рушникосушка:
- Вузька вертикальна / горизонтальна або декілька трубок;
- Електрична тепла, вбудована в стіну+гачки або рейлінги на стіні.
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Загальні тенденції:
- Душ walk-in;
- Присутність дерева та натурального каменю (наприклад, на стільниці);
- Освітлення, що регулюється димером;
- Композиційний центр навпроти входу;
- Обов‘язкова наявність вікна, якщо це приватний будинок;
- Чим більша площа санвузла, тим краще (від 5 до 20 метрів квадратних);
- Ванна – не як ванна, а як житлова кімната (з картинами, книгами, кріслом).