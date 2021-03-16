Глобальні тренди в інтер'єрі 2021 року: 7 ключових змін

Минулий рік вніс корективи у життя людей, а також в дизайн їх помешкань. Розповідаємо, що люди змінюють у своїх будинках, аби жити й працювати з дому було комфортно.

Спосіб життя людей у період пандемії докорінно змінився. Дім став місцем для роботи й відпочинку – у ньому проводять і будні, і вихідні. Тренди інтер’єру підлаштовуються під такі зміни.

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Використання натурального



Природні матеріали на піку популярності / Фото Design-homes

Сьогодні на піку популярності натуральне дерево, тканини, живі квіти й вазони. Натуральні матеріали приємні візуально та на дотик.

Тактильні тканини й предмети



Штучне хутро і різні тканини популярні в інтер'єрі / Фото Ivybush

Коли люди працюють вдома, їм буває важко перелаштуватися на відпочинок в кінці дня. Речі, приємні на дотик, повертають в момент тут і зараз. Саме тому все більше людей купують м'які тканини, затишні пледи, а також меблі з велюру, оксамиту тощо.

Хобі в інтер'єрі



Люди почали робити декор своїми руками / Фото Roomester

Усе частіше власники квартир та будинків не купують предмети декору, а роблять їх власноруч. У помешканнях з'являються вишивка, макраме, вінтажні предмети, картини та фотографії.

Зони для роботи



Люди почали виділяти окремі місця для роботи / Фото Roomble

Часто робота з дому поглинала увесь час людей. Вони не могли відпочити після робочого дня, а простором для виконання робочих обов'язків ставав увесь дім. Тому люди почали виокремлювати зони, де вони працюють в робочі години.

Модульність



Модульні меблі набувають популярності / Фото Archidea

Сьогодні все популярнішими стають меблі, які можна трансформувати під різні потреби. Модульні столи, дивани, крісла, трекові системи освітлення – усе це створено для зручності мешканців.

Домашні технології



Сучасна техніка полегшує життя і дарує вільний час / Фото Future2day

Існує чимало способів полегшити життя: посудомийки, роботи-пилососи, зволожувачі, очищувачі повітря. Тепер ця техніка є не розкішшю, а способом економити час та зусилля. Дизайнери також звертають увагу на сучасну техніку. Вони намагаються поєднати функціональність з красивою "картинкою" в інтер'єрі.

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Розмиті межі між будинком та вулицею



Панорамні вікна об'єднують простір будинку і вулицю / Фото Glavstroy365

Зараз на піку популярності невеликі будиночки, у яких частина життя мешканців відбувається на вулиці. На подвір'ї влаштовують вуличні кінотеатри, кухні, зони для відпочинку тощо. Цей ефект підсилюють панорамні вікна, які можна відкривати й з'єднувати простір зовні та всередині.