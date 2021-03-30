Як не пошкодувати: 5 трендів у дизайні інтер'єру, що виявилися безглуздими

Деякі рішення в інтер'єрі виглядають надзвичайно стильно. А от користуватися ними виявилося незручно. Розповідаємо, яких помилок краще уникати.

Скляні столи та дзеркальні меблі виглядають чудово. Однак при користуванні ними виникають несподівані складнощі.

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Скляний стіл



Скляний стіл швидко втрачає презентабельність / Фото Depositphotos

На поверхні таких столів постійно залишаються розводи від ганчірки. Окрім того, власники таких столів не зможуть уникнути подряпин та сколів. Такі сколи з часом виглядають неакуратно і псують загальне враження від інтер’єру.

Надто довгі штори



Штори, що лежать на підлозі, швидко забруднюються / Фото 3ddd

Зараз дизайнери усе частіше радять обирати варіанти штор і тюлей, що лягають на підлогу. Справді, таке рішення допомагає приховати нерівні вікна, некрасиві радіатори опалення та криву підлогу. Однак ці штори дуже швидко забруднюються, особливо якщо в домі є діти або домашні тварини. Крім того, надто довгі штори крадуть простір і виглядають дивно в приміщеннях, де меблі стоять біля вікна.

Мийка біля вікна



Мийки біля вікна можна часто побачити на красивих картинках / Фото Inmyroom

Рішення мити посуд і дивитися у вікно здається захоплюючим. Такі інтер'єри ви неодноразово бачили у фільмах. Однак в реальності мийка біля вікна увесь час бруднить його: на скло летять бризки й навіть жир.

Крім того, під вікном найчастіше розташована батарея, а під мийкою зазвичай встановлюють відро для сміття. Якщо поставити смітник біля батареї, в домі будуть з'являтися неприємні запахи.

Також незрозуміло, як мити вікно. Мабуть, доведеться ставати в раковину.

Грифельна дошка



Грифельну дошку непросто перефарбувати / Фото Ivybush

Надзвичайно популярне рішення – спеціальною фарбою зафарбовують стіну або її частину. Потім там можна малювати крейдою, як на шкільній дошці.

Однак власники таких стін розповідають, що крейда під час витирання розлітається по квартирі й додає роботи при прибиранні. Окрім того, якщо ви захочете позбутися цієї фарби на стіні, це буде непросто – її складно перефарбувати.

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Дзеркальна техніка



За дзеркальною технікою складно доглядати / Фото Dekoriko

Так, вона виглядає розкішно і візуально додає простору. Однак така техніка потребує чимало уваги: її потрібно часто мити й протирати спеціальними засобами, адже на ній чудово видно найменші сліди пальців.