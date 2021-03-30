Як не пошкодувати: 5 трендів у дизайні інтер'єру, що виявилися безглуздими
Деякі рішення в інтер'єрі виглядають надзвичайно стильно. А от користуватися ними виявилося незручно. Розповідаємо, яких помилок краще уникати.
Джерело:AdMe
Скляні столи та дзеркальні меблі виглядають чудово. Однак при користуванні ними виникають несподівані складнощі.
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Скляний стіл
Скляний стіл швидко втрачає презентабельність / Фото Depositphotos
На поверхні таких столів постійно залишаються розводи від ганчірки. Окрім того, власники таких столів не зможуть уникнути подряпин та сколів. Такі сколи з часом виглядають неакуратно і псують загальне враження від інтер’єру.
Надто довгі штори
Штори, що лежать на підлозі, швидко забруднюються / Фото 3ddd
Зараз дизайнери усе частіше радять обирати варіанти штор і тюлей, що лягають на підлогу. Справді, таке рішення допомагає приховати нерівні вікна, некрасиві радіатори опалення та криву підлогу. Однак ці штори дуже швидко забруднюються, особливо якщо в домі є діти або домашні тварини. Крім того, надто довгі штори крадуть простір і виглядають дивно в приміщеннях, де меблі стоять біля вікна.
Мийка біля вікна
Мийки біля вікна можна часто побачити на красивих картинках / Фото Inmyroom
Рішення мити посуд і дивитися у вікно здається захоплюючим. Такі інтер'єри ви неодноразово бачили у фільмах. Однак в реальності мийка біля вікна увесь час бруднить його: на скло летять бризки й навіть жир.
Крім того, під вікном найчастіше розташована батарея, а під мийкою зазвичай встановлюють відро для сміття. Якщо поставити смітник біля батареї, в домі будуть з'являтися неприємні запахи.
Також незрозуміло, як мити вікно. Мабуть, доведеться ставати в раковину.
Грифельна дошка
Грифельну дошку непросто перефарбувати / Фото Ivybush
Надзвичайно популярне рішення – спеціальною фарбою зафарбовують стіну або її частину. Потім там можна малювати крейдою, як на шкільній дошці.
Однак власники таких стін розповідають, що крейда під час витирання розлітається по квартирі й додає роботи при прибиранні. Окрім того, якщо ви захочете позбутися цієї фарби на стіні, це буде непросто – її складно перефарбувати.
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Дзеркальна техніка
За дзеркальною технікою складно доглядати / Фото Dekoriko
Так, вона виглядає розкішно і візуально додає простору. Однак така техніка потребує чимало уваги: її потрібно часто мити й протирати спеціальними засобами, адже на ній чудово видно найменші сліди пальців.
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