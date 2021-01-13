Чорні кухні, якомога більше самовираження та постмодернізм у кожній квартирі – таким бачать інтер'єри майбутнього художники й дизайнери. Розповідаємо, що буде в моді у новому році.

Минулий рік приніс чимало несподіванок та розчарувань людям. Він вплинув на всі сфери життя, у тому числі й на дизайн. Журнал Clever запитав експертів про те, якими будуть тренди дизайну у 2021 році.

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Радість



Сучасні інтер'єри мають дарувати власникам приємні емоції / Фото ReHouz

Так, вам не здалося. Минулий рік позбавив людей звичних радощів: подорожей, зустрічей з близькими, обіймів. Ми змушені були більшість часу проводити у своїх квартирах.

Тому дизайнери пропонують навчитися святкувати життя вдома. Обирайте яскраві кольори, комбінуйте їх на власний смак. Забудьте про класичні та нудні поєднання – робіть те, що хочеться саме вам.

Квартири стали для людей і офісами, і місцем для відпочинку – тепер вимоги до їх функціональності сильно змінилися.

Хвилясті форми



Неправильні лінії наближають нас до природи / Фото Kot-na-divane

Прийшли на заміну строгим лініям. Хвилясті форми є органічнішими за прямі. Вони повертають нас до природи та творчості.

Сьогодні дизайнери роблять викривлені канапи, чашки, дзеркала, килими тощо. Такі лінії називають біофільними.

Прозорість і натуральність



В моді натуральні матеріали / Фото Berkem

Споживачі прагнуть знати, з чого виготовлені їхні меблі та оздоблювальні матеріали. Це робить виклик брендам.

Тепер популярністю користується не тільки органічна їжа, а й екологічні речі в будинках. Люди обирають натуральний камінь, дерево, бетон, а також речі, зроблені з переробленої сировини.

Чорні кухні



Стильна чорна кухня / Фото Design-homes

Усе більше дизайнерів відмовляються від класичних світлих варіантів. Бренди створюють стильні чорні шафи. Так кухні візуально виділяються на тлі інших меблів.

Особливо популярно встановлювати такі кухні у відкритих просторах та квартирах-студіях. Тоді зона для приготування їжі чітко відокремлена від вітальні.

Персоналізація та самовираження



Кожен куточок помешкання можна оздобити на свій смак / Фото Okna-dom

Люди під час карантину тижнями перебували у своїх домівках, носили один спортивний костюм та не бачили світу назовні. Однак такий спосіб життя швидко набридає, і простір довкола хочеться змінювати.

Тому ми починаємо шукати способи показати свою особистість в кожному куточку помешкання. Це проявляється у тому, як ми оздоблюємо своє місце для відеоконференцій, де ставимо робочий стіл, як формуємо зону для відпочинку після робочого дня.

Постмодернізм



Постмодернізм в інтер'єрі / Фото ReHouz

Усе більше художників знову повернулися до стилю, популярного у 70-ті роки минулого століття. Постмодернізм є реакцією на сувору офіційність та строгі форми.

Цей стиль проявляється у грайливих лініях і кольорах, арках, спотворених пропорціях, колонах, насичених відтінках.

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