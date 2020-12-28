Журнал Dezeen повідомляє, яким став інтер'єр у 2020 році. Пандемія коронавірусу вплинула не тільки на публічні простори, а й на квартири та приватні будинки.

Про особливості сучасних інтер’єрів повідомляє журнал Dezeen.

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Штори замість стін



Квартира в Києві зі шторами-перегородками / Фото Dezeen

Чимало архітекторів почали розділяти простір шторами. Це економить місце і дає змогу за потреби з'єднати усе приміщення в одну зону.

Прикладом такого інтер'єру стала квартира в Києві, що увійшла до десятки найкращих за 2020 рік. У ній дизайнери замінили стіни на кобальтово-сині штори.



Штори розділяють простір на функціональні зони / Фото Dezeen

Фанера та ОСБ плита

Усе більше інтер'єрів оздоблюють цими простими матеріалами. Раніше їх використовували тільки для чорнових робіт. Тепер фанерою та стружковою плитою обшивають стіни, стелю та підлогу, а ще – роблять з них меблі та перегородки.



В сучасних інтер'єрах можна побачити стіни, вкриті фанерою / Фото Dezeen

Архітектори й дизайнери оцінили естетичні якості та низьку вартість такого оздоблення.

Сільський стиль



Будинок в сільській місцевості з простим інтер'єром / Фото Dezeen

У період пандемії Covid-19 і тотального локдауну в багатьох країнах люди хочуть мати будинок в сільській місцевості. Адже там менше відчуваються карантинні обмеження.



Інтер'єри стають простішими і зрозумілішими / Фото Dezeen

Чимало людей почали прагнути до простого сільського стилю у своїх помешканнях. У такій оселі можна знайти спокій та затишок.

Домашній кінотеатр

Під час пандемії коронавірусу потрапити в кінотеатр стало складно. Тому архітектори, що полюбляють кіно, почали робити проєкти, що нагадують сцени з улюблених фільмів.



Інтер'єр, що нагадує кадр з фільму / Фото Dezeen

Також популярними стали варіанти домашніх кінотеатрів: в будинках роблять окремі кімнати, великі екрани, стереосистеми для перегляду кінострічок вдома.

Нестандартні ванні кімнати

Звичайних ванних кімнат виявилося замало для архітекторів. Тепер вони проєктують нетрадиційні приміщення для купання.



Архітектори та дизайнери відмовляються від стандартних ванних кімнат / Фото Dezeen

В сучасних інтер'єрах можна зустріти ванну на горищі, а також ванни у спальнях. Популярними стали ванни за склом, або ж кімнати для водних процедур з панорамними вікнами та красивими краєвидами.

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Соціальна дистанція та безпека

Один з найбільш характерних трендів року, що минає. Пандемія змусила заклади харчування робити більше місць для сидіння на свіжому повітрі. Також в моді перегородки й навіть окремі бульбашки, у яких можна безпечно вживати їжу.



Приклад організації безпечного публічного простору / Фото Dezeen

Архітектори передбачають, що будинки майбутнього будуть обладнані потужними системами фільтрації повітря для того, аби протидіяти вірусам.

Офіси ж потроху будуть відходити у минуле – пандемія коронавірусу показала, що безпечніше працювати вдома.