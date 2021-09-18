Тренд тіктоку, який потрібно спробувати: чому варто поставити евкаліпт у душі – відеоінструкція
Джерело:Idealhome
Ванна кімната – це простір, який має сприяти розслабленню, відпочинку та комфорту. Існує простий та бюджетний спосіб освіжити інтер’єр у цій частині оселі.
Останнім часом можна спостерігати за новою тенденцією в інтер’єрі, яку масово поширюють у соціальній мережі ТікТок. Користувачі підвішують евкаліпт під душем, щоб у ванній кімнаті було відчуття спа-салону.
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Евкаліпт у ванній кімнаті – це не тільки окраса інтер’єру, він приносить чимало користі для організму.
Якщо підвісити гілочку евкаліпту поруч із душем, то пара від гарячої води допоможе вивільнити ефірні олії з листя рослини. Це ідеально підходить для осені та зими, коли найбільше поширюються застудні захворювання.
Ванна – це чудове місце для проведення ароматерапії. Дослідження показало, що вдихання повітря, наповненого евкаліптовою олією, також може значно знизити артеріальний тиск.
Декорування евкаліптом принесе інтер’єру ванній кімнаті нотку розкоші та створить заспокійливу спа-атмосферу.
Як прикрасити душ евкаліптом – детальне відео: